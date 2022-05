Anife vzpomíná na zesnulého Jakuba Vyskočila, seznámil ji s exmanželem

Zdroj: Profimedia

Tragická smrt Jakuba Vyskočila zasáhla i bývalou manželku jeho otce. Anife ve svém vzpomínkovém příspěvku na Instagramu uvedla, že právě Jakub ji dal dohromady s jeho otcem, vděčí mu tak za krásné roky života vedle herce Ivana Vyskočila.

Dluhy ho stály život

Jakub Vyskočil si vzal život o uplynulém víkendu, zanechal za sebou obsáhlý dopis na rozloučenou. Za jeho smrtí stály obrovské dluhy, které nebyl schopen splácet. Jakub vedl skupinu BusLine, která patřila jednomu z největších dopravců v České republice. Ivan Vyskočil se vyjádřil v rozhovoru pro extra.cz, že byl seznámen s obsahem dopisu na rozloučenou, ve kterém byly uvedeny důvody, proč Jakub sáhl po takovém radikálním řešení, nastínil i to, kdo za jeho smrtí může stát. „V poslední době byl samozřejmě špatný. V podstatě ho ten člověk psychicky týral. A to už dlouho. A pohár zkrátka už přetekl. Neměl to samozřejmě dělat. Je to hrozný. Všichni jsme z toho strašně zdrcení. Všichni ho měli rádi. Byl to člověk, který kde mohl, tam pomohl. Jak s Ukrajinou, tak veterány, ve vesnici taky.“

Pro Anife byl výjimečný

Upřímnou soustrast po smrti jeho syna vyjádřila exmanželovi Ivanu Vyskočilovi herečka Anife Vyskočilová. "Na Jakuba si budu pamatovat jako na svého prvního českého kamaráda, kterého jsem tady poznala. Byli jsme tehdy dvacetiletí a on mě seznámil se svým otcem. Díky Jakoubkovi jsem získala úžasného člověka, který mi do života vstoupil tak moc lidsky, a seznámil mě s mužem, který vždy stál a stojí při mně v mých dobrých i těžkých chvílích, i když je to dnes už můj exmanžel," svěřila se svým sledujícím Anife. "Ať je ti země lehká a občas nás navštiv třeba v podobě deště. Bolí to. Ivánku, myslím na tebe a stojím při tobě. Milá rodino, držte se mi, myslím na nás," dodala ve svém statusu věnovaném zesnulému Jakubovi.