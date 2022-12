Vyšetřování záhadné smrti syna Vyskočila míří ke konci: Stále panují nejasnosti

Zdroj: Profimedia

Od smrti majitele autobusové firmy BusLine Jakuba Vyskočila uplynulo již několik měsíců, jeho údajná sebevražda ale stále budí mnoho otázek. Ivan Vyskočil je přesvědčený, že nešlo o žádný psychický zkrat a jeho syn se stal obětí nájemné vraždy.

Jakub Vyskočil zemřel v květnu letošního roku a kolem jeho sebevraždy panuje mnoho pochybností. Jeho bezvládné tělo bylo nalezeno u rybníka Horní Roudný na Písecku, desítky kilometrů od jeho domova.

Podle dostupných informací se měl Vyskočil zastřelit, pravá příčina smrti ale stále není potvrzena. Podnikatel měl střelnou ránu na hrudi, což je v případě sebevraždy velice podezřelé.

Ivan Vyskočil proto od začátku kauzy žádá důkladné prošetření smutné události. Jeho syn byl majitelem jednoho z největších autobusových dopravců v Česku, firmy BusLine a podle jeho otce neměl důvod dobrovolně ukončit svůj úspěšný život. Po téměř sedmi měsících se má prověřování podivného případu blížit ke konci.

Vražda jako z devadesátých let

"Čeká se pouze na odborné vyjádření ke grafologickému zkoumání. Mělo by posoudit, jestli tam byly třeba nějaké vlivy a okolnosti, jestli byl pod tlakem, případně pod jakým eventuálním tlakem byl," sdělil státní zástupce Zbyněk Polívka webu seznam.cz.

Odborníci například zkoumali dopis na rozloučenou, který byl nalezen na místě činu. Zabývali se například tím, jestli byl dopis napsán skutečně Vyskočilem, případně zda nebyl podnikatel pod tlakem někoho jiného, když ho psal.

Ačkoliv se vyšetřování blíží ke konci, Ivan Vyskočil je prý stále přesvědčený, že šlo o vraždu. "Je kolem toho tolik podivných věcí, že si myslím, a nejsem sám, že je to vražda. Vypadá to, jako když to bylo celé na zakázku. Ještě v únoru, což bylo tři měsíce předtím, psal syn na policii, že se cítí být ohrožen na životě a že ho někdo vydírá. Když je to majitel velké firmy, která vydělává obrovské peníze, pak je to celé jako opsané z devadesátých let. Takzvaná sebevražda, že jo," uvedl před časem herec pro Extra.