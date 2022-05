Jakub Vyskočil spáchal sebevraždu: Naposledy tvrdil, že uvěřil špatným lidem

Zdroj: Profimedia

Herec Ivan Vyskočil prožívá zoufalé chvíle. Jeho syn, Jakub Vyskočil, v noci z neděle na pondělí spáchal sebevraždu. Jakub Vyskočil byl majitelem dopravní skupiny BusLine, se kterou byla v minulosti spojována celá řada kauz, a to hlavně v časech, kdy s firmou spolupracoval podnikatel Jiří Vařil.

Oblíbenému herci Ivanovi Vyskočilovi se ze dne na den zbortil celý svět. Jeho milovaný syn, Jakub Vyskočil, který byl majitelem dopravní společnosti BusLine, si v noci z neděle na pondělí ve svém domě sáhnul na život. Podle informací webu eXtra.cz se Jakub Vyskočil zastřelil. Doma měl po sobě zanechat také dopis na rozloučenou. Během pondělí pak i sama společnost BusLine potvrdila, že je její majitel po smrti.

Byl pronásledován?

Ivan Vyskočil má o důvodu, který jeho syna dohnal až k tomu nejzoufalejšímu činu, jasno. „Ten důvod byl, že ho pronásledoval jistý Jiří Vařil, který mu vykrádal v podstatě firmu, a snažili se to všechno házet na něj. Ale už toho bylo tolik, že to prostě neunesl…,” nechal se herec slyšet v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz.

Právě Jiří Vařil bývá zasvěcenými podle webu iDNES přezdíván Lord Voldemort. V minulosti byl obviněný z několika trestných činů a měl hrát významnou roli v údajné dopravní mafii. Do roku 2012 působil v orgánech společnosti BusLine.

Zanechal za sebou spoustu nešťastných lidí

O Jiřím Vařilovi se sám Jakub Vyskočil rozpovídal ve svém posledním rozhovoru, který před zhruba dvěma měsíci poskytl redakci iDNES. Tam na jednu stranu o Vařilovi mluvil jako o extrémně inteligentním člověkovi, který byl ovšem po lidské stránce velmi nepřizpůsobivý a rád lhal. Zároveň se snažil všem vysvětlit, že je BusLine čestnou firmou plnou pracujících lidí, která se od Jiřího Vařila dávno distancovala.

„Není možné BusLine hodit do nějakého pytle, protože byl kdysi spojený s Vařilem. Stalo se to velmi hodící se politickou matérií. Svět není černobílý, a tak se netvařme, že jedni jsou hodní a druzí zlí. Moje chyba byla, že jsem to nepoznal dříve a často věřil příběhům ovčí babičky. To jsou chyby, které za mnou půjdou ještě dlouho,” sypal si Vyskočil popel na hlavu, o konkrétních případech ale nehovořil. „Nešťastných lidí, které za sebou pan Vařil zanechal, je opravdu mnoho,” dodal ještě Vyskočil…