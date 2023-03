Jakub Železný měl po boku úžasnou ženu: Pak o ni přišel kvůli velkým problémům

4

Markéta Smílková a Jakub Železný

Zdroj: Jiří Hadač / CNC / Profimedia

Sdílej článek:

Moderátor Jakub Železný momentálně poutá pozornost hlavně kvůli svému arogantnímu chování, které předvedl při hádce s policisty, jež jej upozornili na to, že špatně zaparkoval. Není to ale poprvé, co musí řešit nějaký závažný problém. Dost špatné období si prožil už před lety. A dokonce tehdy kvůli němu přišel o svou partnerku Markétu Smílkovou, se kterou tvořil pár 13 let.