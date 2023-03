Totální žumpa, musí být splachovací! Lidé nenechají na Železném nit suchou

Zdroj: Profimedia

Jméno Železný je na české mediální scéně všem dobře známé. Vladimír Železný je bývalý ředitel první komerční stanice u nás, TV Nova. Jeho synové Jakub a David také nejsou pro občany žádnými nováčky, bohužel starší David zemřel na začátku března letošního roku na rakovinu. Nyní se v médiích řeší další Železný, a to Jakub, který se objevil v nechvalném videu Policie České republiky.

Od čtvrtka koluje po internetu video, kde se řidič hádá se strážníky kvůli tomu, že zaparkoval na přechodu. Na facebookové profilu Městské policie hl. m. Prahy se objevila nahrávka s názvem „Konverzační etuda“. Samotní policisté pak uvedli do popisku toto: „Tentokrát nenabídneme žádné akční scény v podobě hmatů, chvatů, pout či namířené pistole. Půjde spíš o jakousi „konverzační“ etudu, kterou i přes délku videa doporučujeme dokoukat až do konce. Profesionální a klidný přístup strážníků s jistou dávkou nadhledu versus … (každý nechť si dosadí to své :-). Snaha vyřešit banální dopravní přestupek upozorněním a výzvou k odjezdu se rozvinula ve čtyřicetiminutový proces, který vedle strážníků zaměstnal zcela zbytečně i policisty. Ale tak každý den není ten „pravý vořechový“. Milé kolegyně, milí kolegové, mimo jiné i toto je důvod, proč tu kameru pustit. Chráníte hlavně sami sebe.“

Zatloukat, zatloukat, zatloukat

Video během pár dní vidělo přes 300 tisíc diváků a lidé začali rozpoznávat, kdo onen problémový muž byl. Po několikadenních spekulacích, že se jedná o moderátora České televize Jakuba Železného se domněnky lidu potvrdily. Ačkoliv se nejdříve Železný vykrucoval a na dotazy Blesku odmítal odpovědět, v úterý dopoledne zveřejnil na svém twitterovém účtu vyjádření, kde se k celému incidentu přiznal.

„Včera mě “přepadla” bulvární TV (její právo) k jakémusi videu. Nechápal jsem. Tak jsem dnes zhlédl: Vteřina, kdy se dovíte: blízký se neuzdraví. Zastavíte. Blbě. Strážník hned řve. PAK zapne kameru. (A MP video sestříhá). I tak měla má reakce být jiná! Mrzí mě to, omlouvám se. J.“ Ačkoliv se Železný v textu omluvil, komentující pod příspěvkem mají jasno. „Největší moralista se chová jako totální žumpa. Bude to chtít opravdu splachovací povahu, pokud se znova ukáže na obrazovce,“ napsala jedna ze sledujících a ostatní se přidávají: „Jakube, chtělo by to zkrotit své ego zhruba tak o 88%.“

S Dádou a Bárou do party

Celý incident se odehrál na pražském Václavském náměstí a Železný nařkl policisty z arogance a lhaní. Odmítl dokonce podstoupit test na omamné látky. Železný není jediná „problémová celebrita“, velmi podobné zkušenosti mají strážníci i s Dagmar Patrasovou a jejím uměleckým stylem řízení a nebo Bárou Basikovou, která podobně jako Železný zřejmě ráda parkuje na přechodech.

Česká televize se prozatím k celému incidentu nevyjádřila.

Zdroj: Youtube

Zdroj: blesk.cz, twitter, facebook PČR