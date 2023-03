Zdrcená Deana na pohřbu Jakubiska: Dojemný vzkaz do nebe její životní lásce

Zdroj: Profimedia

Rodina a veřejnost dala poslední sbohem jednomu z nejúspěšnějších československých filmových režisérů Jurajovi Jakubiskovi. Rozloučení proběhlo 4. března v katedrále svatého Víta v Praze. Český Fellini zemřel na konci února po dlouhém boji s rakovinou jazyka.

Pohřeb začal v pravé poledne mší, kterou sloužil kardinál Dominik Duka. Smutečního proslovu se ujal bývalý prezident a rodinný přítel Jakubiskových Václav Klaus. Mezi hosty nechyběli Jiří Strach a F. A. Brabec, Václav Upír Krejčí, Bára Štěpánová s manželem nebo modelka Andrea Verešová.

Celoživotní láska

Zdrcená vdova nemohla skrýt smutek a bezmoc ve tváři. Pohublou a bledou Deanu celou dobu podpíral syn Jorik. Svému muži nechala udělat na rozloučenou srdce z bílých růží se stuhou, která měla text - Milující Deana. Dojemná slova dokazují, co všechno pro ni znamenal. Producentka se o zdraví manžela bála posledních jedenáct let. V roce 2012 musel Jakubisko podstoupit transplantaci srdce, tento zákrok mu výrazně prodloužil život. I přes dvacetiletý věkový rozdíl prožívali manželé Jakubiskovi harmonické manželství. Pár spolu stál v dobrém i ve zlém, odhodlali se společně k velkým životním krokům. Například Deana odešla kvůli Jurajovi z angažmá v Národním divadle v Bratislavě. Poté se v roce 1993 společně odstěhovali z rodného Slovenska.

Loučení

Deana přijela do IKEMu, když už její manžel nežil. „Dovolili mi, abych s ním ještě hodinu byla,“ svěřila deníku Aha!. „Rozloučila jsem se s ním, poděkovala mu za krásných čtyřicet let. Když jsem se mu naposledy dívala do tváře, vypadal krásně. Pokojně a klidně. Jako mladý chlapec, jehož duši celý život měl,“ dodala. Po dojemném soukromém loučení přišel na řadu pohřeb. O zásadní okamžiky smutečního obřadu se postaral bývalý prezident Václav Klaus svou dojemnou řečí a slovenská zpěvačka Katarina Knechtová, která zazpívala píseň Môj Bože ze snímku Jakubiska Bathory. Srdceryvný vzkaz do nebe poslala i vdova po Mekim Žbirkovi Kateřina. "Juraji, užijte si s Mekym nebeský filmy.“ Vzpomínkovou atmosféru podtrhl černý klobouk, který byl položený na rakvi. Jakubisko bez své oblíbené pokrývky hlavy nedal ani ránu.