Zemřel herec James Caan: V životě si sáhl na dno a bojoval se závislostí

Na svém kontě měl desítky úžasných rolí, tou nejvýraznější už ale na vždy pravděpodobně zůstane postava Sonnyho Corleoneho, kterou herec James Caan ztvárnil ve filmu Kmotr z roku 1972. Svou roli si po čtyřech letech ještě zopakoval v pokračování s názvem Kmotr II. Oplýval obrovským talentem, o čemž svědčí i fakt, že byl za svou roli Corleoneho dokonce nominován na Oscara v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.