Prosouložil se až na vrchol: Herec James Dean miloval muže i ženy

Zdroj: Profimedia

Nepatřil mezi urostlé svalnatce, ale byl drzý, arogantní a tak charismatický, že mu ženy padaly k nohám a muži toužili po jeho přízni. Žil rychle, nespoutaně a prostopášně. Jeho postelí prošla taková řádka milenců i milenek, že by se o tom mnohým ani nesnilo.

Herec James Dean patřil mezi idoly své doby. Nebyl sice urostlý a svalnatý, ale vyzařoval takovým sexapeallem, že mu málokdo odolal. Sám Dean se nebránil společnosti jak mužů, tak žen. Která jména patřila k těm neslavnějším?

Už jako dítě byl James nezbeda. Jednou si vyrazil dva přední zuby, které měl od té doby vyndavací. I jako slavný je rád často vyndaval a bavil se tím, jak jsou ostatní šokovaní. Navíc balil ženy na to, že je ztratil při nehodě na motorce, i když to nebyla pravda.

Vedl pestrý sexuální život plný podivných praktik

James byl vždy výbušný, neposedný a klidně se popral, když bylo třeba. Jeho milenka Natalie Wood dokonce přiznala, že mu nebylo cizí ani násilí na ženách. Ale i on si prý nechával rád ubližoval. Se svými milenkami a milenci tak vedl pestrý sexuální život plný nejrůznějších podivných praktik.

Mezi jeho nejslavnější milenky patřily Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Joan Crawford či Judy Garland. Z mužů stojí za zmínku jeho poměr s Marlonem Brandem, Paulem Newmanem, Stevem McQueenem, Rockym Hudsonem nebo Spencerem Tracym.

Nejvíce byl zamilovaný do Marilyn Monroe, kterou si chtěl dokonce vzít, Nakonec ale usoudili, že jako psychicky labilní lidé by spolu žít neměli. I aféra s Taylor byla vážnější, než se na první pohled zdálo. Dokonce se i ní dozvěděl i hereččin manžel Michael Wilding. Ale i zde došlo na rozchod.

Svým sexuálním apetitem si prorazil cestu na vrchol Hollywoodu

Deanovou postelí prošlo tolik známých osobností, že by se z nich dal složit malý Hollywood. Vždy to byl ale někdo, kdo mohl mladému herci pomoci s kariérou, popularitou nebo neměl hluboko do kapsy. Rebel byl totiž také pěkně vypočítavý a svým promiskuitním životem se dostal na vrchol herecké smetánky.

Kromě žen miloval James ještě rychlou jízdu. Ta se mu bohužel nakonec stala osudnou. V září roku 1955 ho zastavila policie a dala mu pokutu za překročenou rychlost. Herec však poučení nedodržel a o dvě hodiny později havaroval. Zlomil si vaz a po převozu do nemocnice zemřel.

Zdroje: Slashfilm, Fandomwire