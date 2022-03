Tajemná minulost Bendigova partnera Lukáše: Podmínka za obchod s bílým masem

Zdroj: Profimedia

Není to tak dávno, co partnerovi zpěváka Jana Bendiga hrozilo, že skončí na osm a půl roku ve vězení. Lukáš Rejmon byl totiž obviněn z obchodu s bílým masem. Prý si měl najímat nezletilé na homosexuální prostituci.

Honza Bendig je v posledních letech velmi úspěšný a daří se mu vše, na co sáhne. Nebylo tomu ale tak vždy, a to především v soukromém životě. Jeho partner Lukáš Rejmon, se kterým tvoří pár už pěknou řádku let, mohl skončit na více než osm let ve vězení. Byl totiž obviněn ze sjednávání nezletilých mužů k homosexuální prostituci.

Pro Honzu to nebylo vůbec snadné, ale ocenil, že o všem věděl dřív, než se prohřešky jeho milého dostaly do zájmu veřejnosti. Mohl se tak alespoň trochu na to, co bude následovat, připravit.

„Mohl jsem se na to připravit dlouho v klidu, než se věc dostala na veřejnost. Takže teď to snáším v pořádku. Ale nepopírám, že mi z toho není moc dobře. Nejvíc mi pomáhá právě Lukáš, který je velký bojovník, a pak práce. Mám nasmlouváno hodně koncertů do konce roku, takže budu mezi svými fanoušky, kteří mi vždy dávají najevo podporu a lásku,” prozradil Bendig pro super.cz, co ho drželo nad vodou.

Nebylo snadné poslouchat lži o partnerovi, říká Bendig

Nebylo snadné číst a poslouchat o partnerovi, že se podílel na najímání mladých mužů, kteří pak poskytovali své sexuální služby v jednom pražském gay klubu. Honza od začátku věřil v nevinu svého partnera. Nikdy ani na chvíli nezapochyboval.

„Věřím, vím, vedle koho už skoro šest let žiju. Kdybych věděl, že dělá Lukáš věci, které mu jsou vytýkány, tak bych s ním nebyl. Ale je v tom nevinně. Jen pracoval nějaký čas na blbém místě a teď se s tím veze. Ale věřím, že se to vysvětlí,” stál za svou láskou zpěvák.

A měl pravdu, vše se vysvětlilo a Lukáš naštěstí dostal jen podmínku na dva roky s tříletým odkladem. Verdikt zněl, že o věku nezletilých nevěděl.

Pár opět může začít svobodně žít a tvořit

Páru, který si postavil rodinný domek vedle Moniky Bagárové, se ulevilo. Jak sám řekl, konečně může začít zase žít.

„Teď jsem byl kvůli procesu několik let upozaděný, nemohl jsem nic pořádně rozjíždět, když jsem nevěděl, jak to se mnou dopadne. Teď se konečně můžu nadechnout a pustit pořádně do práce. Mám s Honzou obrovské plány. Uvidíte, že za rok u něj nebude kámen na kameni,“ sršel optimismem Rejmon pro eXtra.cz.

Sice nebyl manžer spokojený ani s podmínkou, ale odvolávat se nechce. Chce už mít vše uzavřeno.

„Nebylo to nic příjemného a jsem rád, že mě Honza podporoval a stál za mnou,“ dodal Rejmon.