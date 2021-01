Manipulace s čísly? Tvrzení Jana Blatného vyvolalo ve sněmovně veliké pozdvižení

"My se s panem ministrem lišíme od začátku. Takhle nemůže vést zdravotnictví. V té hrůze na začátku listopadu se nám počet úmrtí zvedl o dvojnásobek. Slova pana ministra jsou blábol," uvedl v ČT Milan Kubek.

Šéf lékařské komory mimo jiné Blatnému vyčetl prosincové rozvolnění, které podle něj opět čísla nakažených zvedlo.

Jan Blatný ve Sněmovně v týdnu řekl, že k 19. lednu mělo Německo na 83 milionu obyvatel 1 700 mrtvých denně. "Konkrétně když bychom vzali 83 milionů Němců a 10 milionů Čechů, tak ten poměr vyjde tak, že by v Česku muselo za ten den zemřít 204 lidí. Nezemřelo jich 204. A to ještě pominu, že i smrti se vykazují úplně jinak, ale i když my vykazujeme každého, kdo zemře i na autonehodu a má covid, jako člověka, který zemřel na covid, tak ten den máme kolem 150 mrtvých," tvrdí ministr zdravotnictví. Podle něj to znamená, že Německo má v současné době výrazně vyšší smrtnost než Česko.