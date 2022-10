Jan Budař chtěl mít ve svém filmu herecké legendy: Než se začalo točit, zemřely

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Herec Jan Budař se už zanedlouho objeví na plátnech kin ve filmu Princ Mamánek. V tom ztvárnil hlavní roli, napsal k němu scénář a také snímek sám režíroval. O tom, jak film vznikal, se rozpovídal v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. Prozradil také, co natáčení zkomplikovalo.

Herci Janu Budaři jde do kin jeho film Princ Mamámek, jehož je autorem i producentem. Na filmu pracoval a sháněl na něj peníze osm let. Než došlo k jeho realizaci, herci hlavních postav bohužel odešli na onen svět.

Zdroj: FTV Prima

„V roce 2015 vznikl scénář, pak se mi nepodařilo sehnat peníze a vyšlo to jako knížka a audioknížka. Potom to dlouho leželo a v roce 2018 se to zase dalo do pohybu. Libuše Šafránková a Josef Abrhám měli v tom filmu původně hrát mé královské rodiče, ale jak čas běžel, už se to nepodařilo. Přesto však kouzelně nádherně namluvili audioknížku. Tím, že čas běžel a ze zdravotních důvodů už to Libuška Šafránková nemohla hrát, nabídl jsem to Haně Maciuchové, ta to pak také ze zdravotních důvodů nemohla hrát. Nakonec se podařilo do té role obsadit Janu Nagyovou, dávnou Arabelu. Po 28 letech se vrací před kameru. Mám radost, že je to takový comeback snů. Krále hraje Martin Huba,“ prozradil v 7 pádech Honzy Dědka Jan Budař, který pohádku napsal, zrežíroval a zprodukoval.

Zdroj: FTV Prima

Herečkou chtěla být odmala

Dalším z hostů moderátora byla i herečka Anna Šišková, která se rozpovídala o tom, jak se dostala k herectví. „Chtěla jsem být herečka asi od mých deseti let. Vyrůstala jsem ve Vrátné dolině, to je asi pět kilometrů od Těrchové. Nebyl tam televizní signál. Televizor tam měla jen jedna rodina. Nevím, kam tu anténu strčili. Byla tam velká kuchyně a v ní asi třicet lidí. My děti jsme byly vepředu a pozorovaly televizor. Běžel nějaký seriál, asi forsytovská sága a něco strašného se tam stalo, herečka se měla rozplakat, ale ona se nerozplakala. A já se na to tak podívala a pomyslela si, že bych to zahrála lépe. A tak vznikl nápad, že budu herečka,“ vyprávěla v rozhovoru s Honzou Dědkem.

Zdroj: FTV Prima

Hned ho vzali

Honza Dědek vyzpovídal také baskytaristu kapely Olympic, Milana Brouma. „V Olympicu se střídalo nejvíc basistů, ale já jsem tam nejdéle. Asi od prosince 1975. Přišel jsem na konkurz, rovnou mi řekli, že mě berou. První koncert jsem hrál v Plzni na plese, kde hrála Marie Rottrová s Flamengem. A pak jsme vyjeli do Sovětského svazu, na dnešní Ukrajinu. Tam jsem odehrál svůj první set,“ vzpomíná na začátky u Olympicu Milan Broum, který v talkshow promluvil i o tom, jak se dal dohromady se svou manželkou.

Posledním z hostů byla lékařka MUDr. Lucie Valešová, která se vyprávěla o tom, nakolik jsou nebezpečné kontaktní čočky. Premiérový díl 7 pádů Honzy Dědka sledujte v úterý ve 21:35 na Primě.