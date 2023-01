Jan Čenský po vztahu s mladší ženou netouží, zastrašila ho zkušenost kamaráda

Zdroj: Profimedia

Už nyní běží v kinech film Za vším hledej ženu z dílny režiséra Miloslava Šmídmajera. V jedné z rolí se představí také oblíbený herec Jan Čenský. Filmovou dcerou mu bude půvabná herečka Hana Vagnerová. Jeho bývalou ženu si zahraje kolegyně z Ordinace v růžové zahradě Zlata Adamovská.

Jan Čenský v nové roli ztvárňuje muže, který opustí svou ženu kvůli mladší verzi. To ovšem není jediná zápletka filmu. Jeho dcera Hana Vagnerová začne randit s mužem jeho věku.

Chápající otec

Tato situace by pro každého otce byla jistě náročná. I Jan Čenský nad ní zapřemýšlel. "Já nemám dceru, ale syna, takže tohle naštěstí nemusím řešit. Samozřejmě jako otec bych ji maximálně podporoval. Pokud by se dcera dostala do takové situace, snažil bych se jí pomoci. Jsou to ale pouze domněnky."

S mladší ženou by si nezačal

Inspiraci pro svou filmovou roli našel ve svém okolí. "Mám kamaráda, který v mém věku má nový vztah, novou ženu a má tříměsíční dítě, tak jsem říkal “Chlapče, to je čest, jsi odvážný.” Moje postava je takový muž, který do toho šel. Do vztahu s mladší ženou, s níž založil novou rodinu. Je plný naděje, musí si věřit, nechce být zrazován okolím, ale já osobně bych do toho nešel. Naštěstí to mohu jen hrát," dodal třiatřicet let ženatý Jan Čenský.

Románek ho skoro stál manželství

I když se může na první pohled zdát, že je Jan Čenský ukázkový manžel, není to tak. I jeho manželství si prošlo krizí. Kdysi byl ve Zlíně zachycen fotografy, jak se vášnivě líbá s květinářkou. „Když se to stane, tak je to neštěstí, ale všechno se dá vyřešit, když dva chtějí. Bohužel to ale není nic normálního,“ dušoval se tehdy pro web ženy.iprima.cz. Spekulovalo se i o tom, že má poměr s jeho seriálovou manželkou z Ordinace v růžové zahradě Danou Morávkovou. Nakonec se ukázalo, že jsou jen dobrými přáteli. Všechny eskapády herce jeho manželka hrdě ustála.

Zdroje: meziženami.cz, ženy.iprima.cz