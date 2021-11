Jan Cimický měl obtěžovat desítky žen: Případem se už zabývá policie

Zdroj: Profimedia

Od doby, kdy na sociální síti zpěvačka Jana Fabiánová označila psychiatra Jana Cimického za sexuálního predátora, který ji měl v minulosti sexuálně napadnout, se začaly ozývat desítky dalších žen, jež tvrdí, že měly s Cimickým obdobnou zkušenost. Mezi nimi je i moderátorka České televize Martina Hynková Vrbová.

Když se zpěvačka Jana Fabiánová dozvěděla, že má psychiatr Jan Cimický od prezidenta republiky převzít ocenění Za zásluhy, rozhodla se rychle jednat a podělit se o příběh, který mnozí mohli jen stěží rozdýchat. „Prohlašuji na svou čest: Jan Cimický mě sexuálně napadl za dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Protestuji tímto veřejně proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky. Podle mého názoru měl pan Cimický dávno odejít z veřejného prostoru a doufat, že jeho oběti budou i nadále mlčet. Fakt, že se rozhodl přijmout z rukou prezidenta medaili Za zásluhy, je pro mě poslední kapkou, kterou můj pohár mlčení definitivně přetekl. Sexuální predátor, který se desítky let schovává za lékařský titul, by neměl získat ocenění za zásluhy v naší zemi,” uvedla podle Hospodářských novin Fabiánová na sociální síti, avšak zanedlouho příspěvek smazala.

Někteří to považovali za výkřik do tmy, kterým se jen zpěvačka z nějakého důvodu snaží zničit pověst psychiatra. Sám Cimický nařčení rázně odmítl. „Není to pravda, nechápu to,” uvedl pro Seznam Zprávy. Jenže po Fabiánové se začaly ozývat i další ženy. A není jich málo. Dokonce i moderátorka pořadu Sama doma Martina Hynková Vrbová sdělila, že ji měl Cimický rovněž sexuálně napadnout.

Osahával mě a snažil se mě líbat

Moderátorka na svém Instagramu zveřejnila příspěvek, ve kterém se vrací dvacet let nazpět. V té doba s Cimickým pracovala na pořadu Co mám dělat, když…, kde psychiatr radil mladým lidem s jejich problémy. Jednoho dne se Hynková Vrbová vydala za Cimickým do jeho ordinace, neboť od něj potřebovala doplňující informace k připravované epizodě pořadu. „MUDr. Cimický mě krátce po příchodu napadl. Povalil mě na sedačku, kde mě začal osahávat na prsou a líbat. Ve chvíli, kdy se mi podařilo ho na chvíli odstrčit, začal recitovat jednu ze svých básní. Byla jsem v naprostém šoku,” vypráví svůj zážitek moderátorka, které se následně podařilo z ordinace uprchnout a spolupráci na pořadu ukončila.

V závěru postu pak také řekla, proč se rozhodla se zážitkem svěřit až nyní. „To vše píši proto, abych podpořila ženy - pacientky doktora Cimického, jejichž výpovědi jsou některými lidmi zlehčovány a bagatelizovány,” uvedla ještě tvář České televize.

Případ už řeší policie

Během několika málo dnů se nejrůznějším médiím přihlásily desítky žen, které dle jejich výpovědí měl Cimický pohlavně napadat a zneužívat. Jedna z nich například pro Seznam Zprávy uvedla, že ji prý psychiatr znásilňoval a vyhrožoval jí elektrošoky, pokud o jeho chování někomu řekne. Zároveň jí měl aplikovat uklidňující léky, aby mu byla po vůli. A obdobných příběhů, které vzbuzují znechucení, beznaděj a smutek se objevuje stále více.

I proto se obviněními začala konečně zabývat policie. Ta nyní podle webu deník.cz žádá možné poškozené ženy či jiné svědky různých událostí, aby se na polici obrátili.

Zároveň se momentálně řeší, zda by měl Cimický od prezidenta skutečně obdržet vyznamenání. Premiér Andrej Babiš ovšem uvedl, že by měla být předání vyznamenání pozdrženo, dokud se Cimickému nepodaří očistit své jméno.

