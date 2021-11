Nucení ke styku a trauma: Ženy řekly, jak je měl Jan Cimický sexuálně napadat

Zdroj: Profimedia

Poté, co zpěvačka Jana Fabiánová zveřejnila na své sociální síti status, ve kterém hovořila o tom, jak ji měl psychiatr Jan Cimický sexuálně napadnout, se začala ozývat řada dalších žen. Ty popisují své zážitky s uznávaným psychiatrem a z některých běhá mráz po zádech.

„Prohlašuji na svou čest: Jan Cimický mě sexuálně napadl ze dveřmi své ordinace, když mi nebylo ještě ani 23 let. Protestuji tímto veřejně proti ocenění Jana Cimického prezidentem České republiky,” uvedla před několika dny na sociální síti zpěvačka Jana Fabiánová, když se dozvěděla, že chce prezident Cimického ocenit za jeho práci. „Fakt, že se rozhodl přijmout z rukou prezidenta medaili Za zásluhy, je pro mě poslední kapkou, kterou můj pohár mlčení definitivně přetekl,” napsala ještě v dnes již smazaném příspěvku podle Hospodářských novin Fabiánová, která se o otřesném zážitku s psychiatrem rozpovídala již před lety v pořadu České televize 13. komnata. Tehdy ale jméno predátora vyslovit odmítla.

Přidávají se další ženy

Krátce na to, co se tvrzení Fabiánové objevilo, se zmíněné redakci začaly ozývat i další ženy, které měly touhu podělit se o své vlastní zážitky s psychiatrem. „I já mám bohužel velmi podobnou zkušenost z roku 1990, kdy mi bylo 22 let a byla jsem hospitalizovaná v Bohnické léčebně,” rozpovídala se jedna z žen. „Vzal mě kolem ramen a utěšoval. Najednou to přišlo. Přitiskl mě k sobě, jeho ruce na mých prsou a jeho jazyk v mé puse. Bylo to tak rychlé, tohle vůbec nečekáte od lékaře a navíc psychiatra,” popisovala svou zkušenost s lékařem údajná oběť, které se prý podařilo z rukou lékaře vysmeknout a utéct.

Promluvit se rozhodla i další, aby dle svých slov podpořila důvěryhodnost tvrzení Fabiánové. „Šlo o promyšlenou taktiku, kdy zneužíval svou pozici lékařské autority, aby ukájel svou sexualitu na zranitelných, mladých ženách, které se mu svěřovaly do péče. Byly jsme snadnou kořistí, protože jsme se nacházely v křehké životní situaci, zmatené a zároveň bez dostatku životních zkušeností, které učí člověka rozeznávat, co je za hranou a co je zcela nepřípustné,” nechala se slyšet žena, která nechtěla být jmenována.

Nucení k sexu a trauma

„Mě Cimický také obtěžoval ve své ordinaci. Nutil mě k orálnímu sexu. Konečně to na něj prasklo. Je to víc než třicet let,” svěřila se další z mnoha pro web Monika Le Fay. Po jiných ženách údajně Cimický chtěl, aby se v rámci konzultace svlékaly do půl těla. Jedna z nich pak zase tvrdí, že ji psychiatr sahal na prsa, což ji následně na několik let poznamenalo a nekomfortně se cítila pokaždé, když se jejího hrudníku někdo dotkl.

Sám Jan Cimický veškerá obvinění odmítá. „Nevím, o koho se jedná ani co popisují. Nejsem si vědom žádného profesního či osobního selhání,” reagoval na dotaz HN psychiatr.