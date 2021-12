Slavilo se do rána: Jan Cina vyhrál StarDance, jak herec vnímá vítězství?

Zdroj: Profimedia

Je rozhodnuto, vítězem StarDance se stal Jan Cina s tanečnicí Adrianou Maškovou. Mladý herec a hudebník má tak na kontě další výhru v televizní soutěži, jak svůj úspěch vnímá?

Letošní StaDance je u konce, nebyl to jednoduchý ročník, a to jak pro produkci, tak pro samotné soutěžící. Natáčení několikrát ovlivnil covid a show muselo dokonce několik účastníků předčasně opustit.

StarDance nakonec vyhrál Jan Cina se svou taneční partnerkou Maškovou a oba mají z úspěchu obrovskou radost.

Herec po skončení soutěže přiznal, že očekával, že vypadne už v semifinále.

Byl jsem připravený, že vypadneme my

Do finále se probojovaly soutěžní páry Jan Cina a Adriana Mašková, Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík a Tomáš Verner s Kristýnou Coufalovou.

"Když v semifinále postoupila Martina, byl jsem připravený, že vypadneme my. Ten večer jsem udělal i dost chyb. Naopak vím, že u Tomáše byla připravena Kristýna, že jdou oni. To překvapení bylo o to větší a vůbec jsem to nechápal. Nevěděl jsem, že by tohle mohlo existovat. Pro mě to byla úplně nová realita," svěřil se Cina Idnesu.

Z výhry má proto talentovaný herec ještě větší radost. "Cítím se skvěle, ale je to spousta emocí, velká radost, dojetí, smutek z toho, že to končí. Štěstí z toho, co jsme mohli zažít, koho jsme potkali. Díky různým komplikacím to bylo velmi netradiční a myslím, že o to silnější," okomentoval své pocity.

Slavilo se do rána

Po sobotním finále samozřejmě nechyběla povinná after party, kde se tentokrát tanečníci pořádně odvázali.

Slavilo se až do ranních hodin, poslední podnapilí hosté večírek opouštěli až kolem čtvrté.

Podle Blesku velice zvláštní odchod z mejdanu předvedl Zdeněk Godla. Herec svůj doprovod - dvě dámy - nechal jít napřed, a musel si odskočit ke kontejneru ulevit si. Godla nejspíš zapomněl navštívit toalety a tak musel vykonat potřebu před zraky svých kolegů a dalších kolemjdoucích.

Jan Cina své vítězství řádně oslavil