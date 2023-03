Hvězda Kukaček Dolanský: Svatbě se vyhýbal několik let! K oltáři ho dohnal covid

Zdroj: Profimedia

Jan Dolanský jde z role do role. Například páteční večery září v roli nevěrného doktora v seriálu Kukačky na České televizi. V soukromém životě je herec ovšem úplně jiný. Roky žije s herečkou Lenkou Vlasákovou, se kterou má tři děti.

O pět let starší herečku si Dolanský vzal až po devatenácti letech soužití. Nebýt koronavirové pandemie, svatba by se nejspíše nikdy nestala. V době, kdy byla zavřená divadla a nenatáčely se filmy ani seriály, byl Jan s Lenkou na chalupě. U jedné z večeří přišla řeč na téma svatby. Slovo dalo slovo a herecký pár byl po letech zasnoubený.

Opakovaná žádost o ruku

Po tolika letech vztahu si herečtí kolegové odpustili romantická gesta a na svatbu šli velmi prakticky. Žádostí o ruku padlo prý během let nepočítaně. O té osudové se rozpovídal slavný pár v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. „To byl asi čtvrtek a v pondělí jsem se Honzy začala ptát, jestli to teda půjdeme zařídit, a Jenda se mě zeptal, proč? Což mě rozplakalo,“ přiznala herečka. Vlasáková nejspíše měla strach, že i tato žádost o ruku časem vyšumí. Dolanský ovšem svoje slovo dodržel, jak slíbil tak udělal. „Tak jsem ji vzal za ruku a řekl jsem: Jedem,“ dodal.

Komplikace s obřadem

K samotné svatbě skoro ani nedošlo. „Plánovali jsme ji v pátek, starosta byl překvapenej, říkal, že tam nemá matrikářku. Měl tam zástup v jedné paní, která tam končila, šla do důchodu a řekla nám, že tohle je to nejhorší, co se jí mohlo stát.“ Pro veselku tak nakonec pár našel vhodnější místo, své ano si řekli na zámku Křinec. Prstýnky si vyměnili před zraky nejbližší rodiny. Manželé spolu mají tři děti: Amélii, Maxe a Johana. Lenka má ještě z prvního manželství s výtvarníkem Egonem Tobiášem dospělou dceru Sofii.

Právě syn Max hodlá jít ve šlépějích svých rodičů. Šestnáctiletý chlapec je student Pražské konzervatoře, ve hře Vině vína alternuje v roli Bena. „Herectví je věc, která mě neskutečně naplňuje a cítím se v ní jako doma,“ tvrdí ambiciózní syn slavných herců.