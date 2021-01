Vyhazov z divadla i záchvaty! Jan Hájek ze seriálu Božena si prošel peklem

Epilepsie se u Jana Hájka spustila v dětství a jde o takzvanou poúrazovou epilepsii. Tu mu v první třídě způsobil spolužák, který ho nechtěně shodil a Hájek upadl hlavou na kachličky. „Až zpětně se neurologové shodli na tom, že tam někde to začalo. Epilepsie má mnoho různých forem, já to mám tak, že to její ložisko vyhřezne a pak zase zmizí, není tam pořád,” vysvětloval herec, jak u něj nemoc propukla.

Nic však nebere na lehkou váhu a dochází k neuroložce a lékařce čínské medicíny Guo-Li, která léčila i Václava Havla. „Mám nastavenou medikaci, která mi vyhovuje, a hlavně si dávám pozor na dostatek spánku,” tvrdí herec.