Ministr vnitra Jan Hamáček se oženil. Svatba proběhla měsíc od rozvodu!

Jan Hamáček byl ženatý dlouhých třináct let, už delší dobu se však šuškalo o tom, že má ministr podezřele blízko ke své kolegyni Gabriele Kloudové.

Rozvod oznámil politik na začátku roku, k oficiálnímu ukončení manželství ale došlo teprve před měsícem. Manželé museli vyčkat kvůli pandemii koronaviru, která celou záležitost protáhla.

Teprve ve čtvrtek se vicepremiér pochlubil, že se svou milenkou Kloudovou chystá svatbu, a hned druhý den do toho praštil!

Hamáček je po uši zamilovaný.

"Tak jsem se včera oženil. Náš příběh možná obsahuje spoustu klišé, ale jsou věci, které neovlivníte, každý to jistě znáte. S Gábinou jsme se potkali při práci, zamilovali jsme se, a dneska jsme se vzali. Byl bych strašně rád, kdybyste z toho měli alespoň poloviční radost jako my dva. I ministr má přece právo na štěstí, no ne?" pochlubil se Hamáček fanouškům na svém Facebooku.

Novomanželé za sebou oba mají jedno nevydařené manželství.

Gabriela Kloudová si v roce 2005 v červenci brala svého kolegu z politiky, pražského primátora Jiřího Vávru!