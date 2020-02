Herec Jan Hartl: Introvert, kterého ženy dostaly na dno!

Trvalo to celé čtyři roky. Hartl myslel, že tohle už je napořád, jenže pak se něco stalo a Žilková odešla. Proč, to pořádně nevysvětlila. Jan se přes to nikdy údajně nepřenesl. Po letech se se Žilkovou potkal před kamerou ve filmu Otesánek. Držel se scénáře, ale po vypnutí kamery jí neřekl ani slovo navíc. Hustá atmosféra by se dala krájet.

Poslední známou ženou, se kterou Hartl žil, byla lékařka Olga Škopková. Tam měla vystudovanou medicínu se specializací na psychiatrii, takže zřejmě věděla, jak s hercovou křehkou duší nakládat. Měli spolu dvě děti – dceru Kláru a syna Prokopa.