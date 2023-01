Jan Hrušínský hrozí žalobou kvůli kauze s nemocnou Jiřinou Bohdalovou

Zdroj: Profimedia

Herečka Jiřina Bohdalová v půlce ledna oznámila, že si kvůli zdravotním komplikacím musí na chvilku dát pauzu od pracovních povinností, a to včetně nasmlouvaných divadelních představení. Následně došlo k obvinění Divadla Na Jezerce nejmenovaným bulvárním plátkem a Jana Hrušínského to vytočilo doběla. Na Facebooku divadla se posléze objevilo vyjádření samotného principála, který prozradil, kdy se ve skutečnosti o špatném zdravotním stavu známé herečky dozvěděl.

Jiřina Bohdalová už od konce minulého roku bojuje s nepříjemnými zdravotními obtížemi. Slavná herečka dokonce skončila před Vánoci kvůli bolestem zad v nemocnici. Před několika dny pak oznámila, že si od herectví dává na neurčitý čas pauzu, jelikož by nebyla schopná podávat stoprocentní výkony.

Jednadevadesátiletá hvězda dodala, že svůj návrat na jeviště plánuje nejdříve v druhé polovině roku 2023.

"Týká se to všech divadelních představení včetně představení Gin Game v Divadle Na Jezerce, kde jsme měli s Milanem Kňažkem hrát příští úterý a středu (17. a 18. ledna – pozn. red.). Kvůli Honzovi Hrušínskému, Milanovi i divákům jsem do poslední chvíle doufala, že je odehrajeme, ať mě nemají na bedrech, ale je poctivé říci, že se v těchto dnech necítím na stoprocentní výkon. Herec musí být fit," svěřila se Blesku národem milovaná Nesmrtelná teta, jak fanoušci herečku přezdívají díky jedné z jejich nejslavnějších pohádkových rolí. Po tomto ohlášení se rozjela kauza s prodejem lístků do Divadla Na Jezerce, která se vyhrotila natolik, že Jan Hrušínský nyní hrozí žalobou.

Hrušínský hrozí žalobou

Podle nejmenovaného webu měl Jan Hrušínský, který je principálem Divadla Na Jezerce, prodávat lístky na představení s Jiřinou Bohdalovou, a to v době, kdy už věděl, že herečka nebude schopná ho odehrát.

"Dnes v 10:36 hodin byl lživý článek z webu odstraněn. V tištěné verzi ale zůstane tato lež pořád. Trvám na omluvě na stejném místě. Žádám omluvu a stažení lživého tvrzení v deníku. V článku je zmíněno moje jméno a opakována lež, že Divadlo Na Jezerce vedené Janem Hrušínským, ještě včera prodávalo na Gin Game vstupenky," ohradil se Hrušínský v oficiálním prohlášení, které umístil jak na svůj soukromý profil, tak na oficiální stránky divadla.

"Pravda je taková: Jakmile jsme se v úterý 10. ledna od Jiřiny Bohdalové dozvěděli o jejím zhoršeném zdravotním stavu, okamžitě jsme zablokovali prodej vstupenek na všechna představení Gin Game, která byla v prodeji od ledna do března 2023, a okamžitě jsme začali volat a psát všem cca 700 divákům, kteří již měli vstupenky zakoupeny. Parazitujete na zdraví oblíbené herečky a ještě to má vzbudit dojem, že Hrušínský se na ní chtěl - prý omylem - obohatit," stojí dále v textu.

V dovětku pak principál podruhé žádal deník o omluvu a dodal, že pokud k ní nedojde, je připraven podniknout právní kroky k očištění své osoby z křivého obvinění.

Lékaři známé herečce doporučili pauzu