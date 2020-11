Hrušínský zase pění: Herec vynadal vládě a nebál se při tom hodně ostrých slov

Mezi kritiky vládních opatření patří třeba Daniel Hůlka nebo Bára Basiková. „Není to o tom, že všechna opatření by byla špatně, já souhlasím s tím, že se někde roušky musí nosit, někde je potřeba respirátorů, to vím, ale tahle opatření, která nám pan plukovník nadělil, nejsou účelová k tomu, aby nám pomohla, a myslím, že je to se zlým úmyslem,“ řekl Hůlka webu super.cz.

Toho rozčílilo, že se zakázal zpěv. Dle něho je to psychologický tah. Hůlka se stejně jako Bára Basiková zpěvem živí, a tak se dá pochopit, že je rozčílený.