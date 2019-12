Jan Jackuliak: Konec kariéry? Známý herec chce změnit povolání!

A jaké že má charismatický herec plány? Chystá se místo před kamerou stoupnout za ni! S režií už má Jackuliak zkušenosti, má za sebou práci na muzikálu West side story v Brně.

"Herectví jsem se věnoval dlouhé roky a rád bych předal Slovensku něco ze svého pohledu na svět. Chtěl bych teď dělat víc režii, protože jak řekl jeden můj profesor: Víš, je dobré, když ty telefonuješ, ne, když telefonují tobě," svěřil se Ján se svými plány.

Jackuliak by si ale možná svůj odchod měl ještě rozmyslet, fanoušci si ho totiž oblíbili a bude jim chybět. Ideální by bylo, kdyby se herci podařilo skoubit obě povolání, to však ukáže až čas, jakým směrem se nakonec Ján rozejde. Za redakci Šípu mu přejeme hodně štěstí a držíme mu palce, ať se rozhodne jakkoliv…