Jan Kačer odmítl promluvit na pohřbu Libuše Šafránkové: Proč nesplnil svůj slib?

I když se herec Jan Kačer zavázal, že přijede do Šlapanic a pohovoří na zádušní mši za Libuši Šafránkovou, na poslední rozloučení nakonec nedorazil. Svoje slovo bohužel nedodržel už podruhé. Stejný scénář se opakoval i před týdnem, kdy měl pronést smuteční řeč při prvním obřadu na pražském Spořilově.

Herec Jan Kačer patří mezi nejlepší kamarády Josefa Abrháma a velmi blízké si byly i jejich manželky Nina Divišková a Libuše Šafránková, které zemřely jen krátce po sobě. Původně se počítalo s tím, že herec promluví při páteční mši a uložení ostatků filmové Popelky ve Šlapanicích u Brna. Jan Kačer ale do Libuščina rodište vůbec nepřijel.

„Je mi to líto, ale nemám sílu," řekl deníku Aha! herec a režisér. Ten dlouhá léta působil v pražském Činoherním klubu, kde hrál nejen s Libuší Šafránkovou a Josefem Abrhámem, ale také s manželkou Ninou Divíškovou. Všichni hereci se proto dobře znali a drželi spolu v době, kdy divadlo čelilo perzekucím ze strany komunistického režimu.

Divíškové se přitížilo po smrti Šafránkové

Tomu, že Jan Kačer nepromluvil při definitivním rozloučení s Libuší Šafránkovou, se nakonec nemůže nikdo divit. Krátce po hereččinu skonu totiž odešla i Kačerova manželka Nina Divíšková, která dlouhá léta bojovala s Alzheimerovou nemocí. Populární herečka, kterou si fanoušci pamatují například ze seriálu Vyprávěj, odešla do hereckého nebe jen dvanáct dní po Šafránkové. Jak uvedl Jan Kačer pro deník Blesk, jeho manželce se velmi přitížilo poté, kdy se dozvěděla o úmrtí svojí dobré kamarádky. Její zdravotní stav se pak prý už jen zhoršoval.

Když pak Jan Kačer při prvním pohřbu Šafránkové na pražském Spořilově viděl Josefa Abrháma na invalidním vozíčku, by to pro něj šok. V tu chvíli totiž Kačerovi došlo, jak vážné zdravotní problémy Josefa sužují. „Libuščin a Pepíkův syn mě požádal, ať promluvím. Přijel jsem i s napsanou řečí. Když jsem to všechno kolem ale viděl, nebyl jsem schopen slova," připustil pro deník Aha! herec.

Andělé nikam neodcházejí

Synovi známého hereckého páru, Josefu Abrhámovi ml., proto Jan Kačer slíbil, že herečku připomene alespoň při zádušní mši v jejím rodném městě na jižní Moravě. Ani k tomu ale nakonec nedošlo. „Ale i z toho jsem se omluvil. V mém věku je to velká štreka, přes dvě stě padesát kilometrů! Navíc jsem starý a opravdu síly ubývají. Snad moji omluvu všichni přijmou," doufá herec, který si svůj proslov nechá pro sebe. „Nikomu nedám do něj ani nahlédnout," uvedl herec a režisér pro web aha.cz.

Na milovanou herečku proto ve Šlapanicích u Brna zavzpomínal herec Bolek Polívka, který s ní studoval na brněnské JAMU. „Často jsme spolu jezdili vlakem do Prahy. Povídali jsme si a nasmáli jsme se. Když jsem se jí zeptal, co ji táhne do Prahy, odpověděla: ´Lokomotiva´. Už tehdy jsem tušil, že jsem potkal anděla. A ti neodcházejí. Věřím, že se bude vracet a pomáhat nám naplňovat naše životy láskou a vírou," řekl Polívka dojatě v místním kostele při vzpomínce na bývalou spolužačku.

Zádušní mše se zúčastnila nejbližší rodina včetně vdovce Josefa Abrháma a desítky místních obyvatel. Na hřbitově zahrála kapela písničku Tři oříšky pro Popelku. Ani při druhém rozloučení nechyběly na smutečních věncích kopretiny, které připomněly první velkou roli Libuše Šafránkové ve dvoudílném filmu Babička.

Uložení ostatků herečky Libuše Šafránkové proběhlo na hřbitově ve Šlapanicích u Brna.

