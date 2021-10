Trápení herce Jana Kačera: Dlouhé odloučení od rodiny i těžká nemoc manželky

5

Jan Kačer Nina Divíšková

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Nedávno mu bylo pětaosmdesát let, svoje narozeniny ale Jan Kačer zřejmě oslavil jen v tichosti. Známý herec přeci jenom před několika měsíci přišel o partnerku Ninu Divíškovou, která podlehla zákeřné chorobě. Manželé spolu strávili téměř šedesát let a vychovali tři dcery, přestože kvůli komunistickému režimu žili mnoho let odděleně.

I když na veřejnosti vždycky platili za harmonický a láskyplný pár, jejich seznámení až tak romantické nebylo. Nina Divíšková svého budoucího manžela potkala ještě během studií na DAMU. Tehdy na něj dokonce promluvila a chtěla navázat hovor, zamyšlený Kačer se na ni prý ani nepodíval. Tehdy si Nina v duchu řekla, že s tak "namyšleným frajerem" už nikdy nepromluví ani slovo. Život plný zvratů a nečekaných změn To se ale talentované herečce dvakrát nepovedlo, protože s Kačerem začala chodit a v roce 1962 se stala jeho ženou. Manželé pak spolu žili úctyhodných devětapadesát let, jejich svazek rozdělila až hereččina smrt, k níž došlo v červnu 2021. Společný život Divíškové a Kačera byl ale plný zvratů a nepředvídatelných změn. Mladí manželé nejdříve odešli do Ostravy, kde oba dostali angažmá v místním Divadle Petra Bezruče. Krátce nato se jim narodily dcery Simona a Klára a všichni se pak přestěhovali zpátky do Prahy. Přestože herci dostali lukrativní nabídku, aby se podíleli na založení Činoherního klubu, už brzy mělo být všechno zase jinak. V sedmdesátých letech komunistický režim v Československu přitvrdil, což si Divíšková s Kačerem nechtěli nechat líbit. Protože se nebáli svoje názory na totalitu prezentovat i veřejně, měli se vrátit do Ostravy. Tam ale odjel jen Kačer a Nina se rozhodla zůstat i s dětmi v Praze. "Manžel tam byl za trest, takže se také choval jako trestanec a já nechtěla, aby si komunisti mysleli, že souhlasím s tím, že ho tam poslali," řekla herečka po letech v rozhovoru pro Ona Dnes. Tohle bych sám nikdy nedokázal Ve "vyhnanství" pak Kačer strávil jedenáct let, během kterých vztah se svou ženou udržoval víceméně na dálku. Nebyl u toho, když jeho děti vyrůstaly a například o narození třetí dcery Adélky se dozvěděl jen z telegramu. Možná proto se herec později tolik těšil z dědečkovské role. Nina v Praze mezitím hrála divadlo, pečovala o děti, a dokonce se starala o stavbu domu. "Tohle jí nikdy nezapomenu. Dokázala zázrak, který já bych na jejím místě nedokázal nikdy. Uživit ty děti. Nikdy jsme neměli hlad, vždycky tam bylo čisto, vypráno, vždycky tam bylo pochopení. Nikdy mi nic nevyčetla, i když jí to asi příjemné nebylo," vyznal se Kačer v televizním dokumentu 13. komnata. Přesto spolu manželé vydrželi a svého rozhodnutí žít každý v jiném městě ani nelitovali. Opravdu velký problém přišel až ve chvíli, kdy Divíšková bohužel vážně onemocněla Alzheimerovou chorobou. Přestože se Kačer snažil svou ženu podporovat, jak mohl, během posledních let si prošel obrovským trápením. "Nesnáším tu nemoc. Mám čím dál víc Ninu rád. Čím je hubenější, tím víc ji mám rád. Ale projevy nemoci, sobecké výkřiky a poroučení: Dej mně pivo, dej mně cigaretu! A jak se opakuje, jak zapomíná… To mě tak neobyčejně se*e, že na ni někdy i řvu. Snažím se dořvat k podstatě její osobnosti, k té vznešené, noblesní holce, kterou bývala a jistě chce dál být," popsal před pěti lety podle deníku Blesk. Svůj boj s nemocí Divíšková prohrála a manželství dvou výjimečných herců tak po mnoha desetiletích skončilo. "Děkuji Bohu, že Nina odešla tak, jak si to přála. Doma, obklopena rodinou, a hlavně v klidu. Skonala ve své posteli. Poslední roky byla velmi nemocná," uvedl zdrcený vdovec po jejím smrti pro web blesk.cz. Herecká asociace letos ocenila Jana Kačera za celoživotní mistrovství prestižní cenou Thálie. Nesmí vám uniknout 4 Smrt se musí odtruchlit, Heidi Janků prožívala s Ivanou Gottovou nejtěžší chvíle Premiéru nového dokumentu Karel si ve Slovanském domě nenechala ujít ani Heidi Janků. Ta byla v kontaktu s Ivanou Gottovou v době, kdy byl… Nesmí vám uniknout 4 Honza Musil po vyhazovu řeší další problém, oprava starého domu ho stojí majlant Když Jaromír Soukup bez vysvětlení zrušil televizní pořad Honzy Musila, nepochopitelně tak připravil o práci nejen oblíbeného moderátora, ale…