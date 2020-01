Kevin by bez něho nebyl Kevinem: Herec s obrovskou zásluhou se zabil

Sám doma je americký rodinný film, bez kterého si Češi sotva dokáží představit Vánoce. Je vtipný, hřeje u srdce a v neposlední řadě má skvělý dabing. To je to, co ho dělá tak výjimečným. Málokdo ale ví, že herec, který malého Kevina daboval, se rozhodl svůj život ukončit dobrovolně. Nový Kevin v chystaném remaku už nebude mít hlas Jana Kalouse a těžko říct, zda zaujme tak, jako původní díly.