Sympatický herec Jan Kanyza se stáhl do ulity: Proč chce seknout s herectvím?

I když mu seriál vynášel velké a hlavně pravidelné peníze, ani to ho před kamerou neudrželo. „Už se cítím unavený na to, abych byl součástí toho kolotoče. Musela by to být opravdu nabídka, která by mě uchvátila, abych ji přijal,“ rozpovídal se pro časopis Sedmička sympatický herec.