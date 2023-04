Neuvěříte, kolik Koller platí na děti: Jeho ex žije v enormním luxusu v Monaku

Zdroj: Profimedia

Rozvodové stání fotbalové legendy Jana Kollera a Hedviky Kollerové proběhlo bez hádek a manželé se v klidu dohodli na rozdělení jejich rozsáhlého majetku. Kdo získal byt v Monaku a jak se dnes Kollerové daří?

Jan Koller a Hedvika Kollerová dlouhé roky jezdili společně do Monaka a časem si na Azurovém pobřeží pořídili vlastní byt. "Když jsme poprvé přijeli do Monaka, asi před patnácti lety, měli jsme na začátku jen pronajatý byt, protože jsme nevěděli, zda tu zůstaneme. Bydleli jsme v knížectví jen přerušovaně, podle toho, kde Honza zrovna hrál. A nakonec jsme se kvůli jeho práci v Monaku usadili a koupili si později tuhle vilu ve Vence na víkendy s dětmi a také jako investici k pronájmům. Dnes ji už nemám vůbec pro osobní potěšení, ale abych ji mohla pronajímat a vydělávat si tak na živobytí. Majetek jsme měli rozdělený už dlouho, takže nemovitost jsme s manželem koupili napůl, a také díky tomu byl náš rozvod před dvěma lety relativně bezproblémový," svěřila se Kollerová v rozhovoru pro Blesk a dodala, že nakonec musela manžela vyplatit, aby mohla s dětmi zůstat v Monaku natrvalo.

"Před pěti lety se Honza odstěhoval do Česka a já jsem se rozhodla, že v Monaku holky vychovám. Abych tam mohla zůstat v našem stometrovém bytě s výhledem na moře, musela jsem ho vyplatit z poloviny bytu, a tak jsem se vzdala přídavků na děti. Proto mi platí jen povinné minimum. Rozhodla jsem se, že tu zůstanu kvůli dětem, jejich dobrému vzdělání, jazykům, životním perspektivám i bezpečí. Bylo to moje rozhodnutí, to nejlepší, co jsem pro ně mohla udělat. Honza se chtěl vrátit do Česka. Ale kvůli tomu jsme se nerozešli. On patří do Smetanovy Lhoty a lepší šťastný táta čtyřikrát do roka než nešťastný každý den. Jak má čas, tak přijede," zavzpomínala Hedvika, která prohlášením o povinném minimu jistě všechny překvapila. S Kollerem mají ale hezké vztahy a tak je vše, jak má.

Dvojnásobná maminka se prý rozhodně nenudí, jelikož život v Monaku je velice finančně nákladný. "Není den, že bych neměla co dělat. V týdnu někdy jezdím do Vence a dělám tu údržbáře. Řekli mi například, že natření okenic mě bude stát 5800 eur, cca 136 tisíc korun, takže jsem si raději koupila barvu a postupně vše natírám sama. Dvakrát do týdne natřu pár okenic, jedu vyzvednout Kačku ze školy do Monaka a někdy mívám pracovní schůzky s klienty, kterým zařizuji pronájmy a nejrůznější služby v Monaku. Občas jedu třeba vyvenčit luxusní auta. To je výborný job, protože takové ferrari nebo bentley nesmí dlouho stát v garáži. Takže když tu jejich majitelé nejsou, čas od času mě požádají, abych se projela, aby jim nezrezivěl motor! Nejsem žádná rentiérka a musím dělat víc věcí, abych si vydělala na složenky, aspoň 8 tisíc eur měsíčně (cca 190 000 Kč). Někdy dětem po ránu říkám: V Monaku se jenom nadýchnete, a už to stojí peníze, tak dýchejte pomalu," směje se Kollerová.

Žiju už sedm let sama

"Žiju zde už sedm let sama, nemám tady nikoho z rodiny, a přesto se tu cítím skvěle. A to nemá nic společného s tím, že jsem nějaká Kollerová. To tady neznamená vůbec nic, jsem tu úplná nula. Samozřejmě mi chybí rodina a Česko, které miluji, ale Monako dnes považuji za domov a zdejší mentalita mi vyhovuje více. Lidé jsou na sebe milí, každý se s vámi rád zastaví a popovídá. Panuje tu slušnost, respekt a tolerance a v tom jsem chtěla vychovat dcery. A není to o tom, že jsou tu jen bohatí a vzdělaní lidé. Jsou zde i chudí, kteří do Monaka přijíždí pracovat ze sousedství. Na druhou stranu je složité tu děti vychovávat se zdravými hodnotami, aby si vážily věcí," přiznává Hedvika Kollerová a dodává, že se i přes život v luxusu snaží dcerám vysvětlit, že podobné standardy nejsou běžné.

"Jde o to, aby si uvědomovaly, že takový život, jako je v Monaku, není pravidlem. V přepočtu na metr čtvereční tady žije nejvíc milionářů na světě, což je vidět i na zdejších dětech. Někteří spolužáci mých děvčat mají 1500 eur kapesné na týden a já jim dávám 150 eur na měsíc. A děti v normálním světě běžně do školy nevozí livrejovaný řidič, že? Občas si kladu otázku, zda jejich dětství v knížectví nemůže vést k poněkud zkreslenému pohledu na svět," říká dvojnásobná maminka.

Ačkoliv od rozvodu Kollerových uplynulo několik let, nový muž do života Hedvice zatím nepřišel. "Nemám a spoléhám se jenom sama na sebe. Žádný vážný vztah neplánuji do té doby, dokud Katka nebude velká. Upřímně, nedovedu si představit nějakého cizího chlapa, jak s námi snídá, než jde Kačenka do školy, to opravdu ne! Ráda trávím čas s mými dětmi a budu si je užívat, dokud neopustí hnízdo. Nikdy jsem neměla paní na hlídání nebo na úklid. Proto jsem na ně opravdu fixovaná. A tak to bylo vždycky, i dřív, když byla rodina celá. Když Hedvika minulé září odešla, hodně mě to vzalo. Nesla jsem to opravdu špatně," vysvětlila.

"Neříkám, někdy si užívám takové letní románky, ale nikdy jsem nepřivedla nikoho domů. Jen jednou od rozchodu jsem se zamilovala, a stejně to nedopadlo dobře. Ani nevím, jestli se chci ještě vdát. Až obě děti odejdou na studia, určitě tu nechci sedět sama. Ale mám na to ještě dost času, ve věku nejsou žádné limity. Jsem hyperaktivní a v padesátce, která se mi blíží, budu pořád stejná střela, jestli ne ještě větší. Takže nemám obavy, že se někdo nenajde. Jde spíš o to, aby to se mnou vydržel," uzavřela Kollerová.

