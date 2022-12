Strach z psychopata! Koller po rozvodu zakotvil u Zuzany, ta si prožila peklo

Zdroj: Jan Koller

Fotbalista Jan Koller je sice pouhý rok oficiálně rozvedený, krásnou brunetku Zuzku má po svém boku ovšem podstatně delší dobu. Jeho manželství s Hedvikou Kollerovou nevyšlo a dvojice žila od sebe dávno předtím, než se rozvedla. A jak se zdá, po krachu velké lásky našel fotbalista to opravdové štěstí. Stejně tak i Zuzana, která před ním neměla s muži dobré zkušenosti.

Manželství Jana Kollera a Hedviky Kollerové bylo dlouhé roky považováno za idylické. Jenže pak se vše začalo bortit jako domeček z karet a dvojice v roce 2019 oznámila, že podala žádost o rozvod. Co přesně dvojici k rozvodu vedlo, nikdy ani jeden z nich neprozradil. O žádnou obrovskou křivdu ale nešlo. Dnes spolu totiž Jan i Hedvika vycházejí skvěle.

Nová láska

Poté, co manželé přišli s tím, že je jejich manželství u konce, se začal Jan Koller objevovat ve společnosti s krásnou Zuzanou Petzold, se kterou randí dodnes. Kromě toho, že mají mnoho společného, je pojí také to, že mají ze svých předchozích vztahů potomky. Koller má dvě dcery, jeho partnerka dceru jednu. A právě i s dětmi se čas od času objevují na různých společenských akcích.

Nejtěžší období

Dnes Zuzana Petzold září po boku fotbalisty štěstím, byly ale doby, kdy jí do smíchu vůbec nebylo. Se svým bývalým partnerem si totiž prošla peklem, které nakonec vyústilo v autonehodu. Paradoxně po ní ale zjistila, že musí svůj život zásadně změnit. „Bohužel, impulzem pro mě byla až autonehoda, kterou jsem způsobila. Na vině byl můj věčný stres a strach z partnera. Najednou to bylo jasné, jako kdybych dostala osudovou facku. V té chvíli jsem si uvědomila, že ho musím opustit, protože takhle to dál nejde,” uvedla před časem v rozhovoru pro web femina.cz.

„Tato negativní zkušenost mě ale rozhodně naučila žít v přítomnosti a zbytečně se nešťourat v minulosti. Všem ženám mohu jen doporučit, aby spoléhaly samy na sebe. Vše spočívá jen v našich vlastních rozhodnutích,” dodala ještě kráska, která, stejně jako Koller, konečně našla svou spřízněnou duši.