Půjdu to Evě říct na hřbitov: Vdovec Kolomazník po letech odpustil Vágnerovi

Zdroj: Profimedia

Eva Pilarová se po rozchodu distancovala od Karla Vágnera, s nímž tvořila pár v sedmdesátých letech. Zpěvačka se svým ex až do smrti nepromluvila a zášť vůči hudebníkovi choval donedávna i její manžel Jan Kolomazník. Před nedávnem se ale vdovec setkal s Vágnerem a vše si vyříkali.

Dlouhých padesát let se Eva Pilarová tvářila, že svého bývalého partnera, muzikanta Karla Vágnera, nezná. Dvojice spolu randila na začátku sedmdesátých let, kdy sláva zpěvačky strmě stoupala vzhůru.

Hvězda si užívala život plnými doušky a hudebníka tehdy podvedla s bubeníkem Václavem Šiřlem. Vágner se o nevěře své partnerky dozvěděl a rozhodl se věc vyřešit chlapským způsobem.

Hudební producent tehdy vtrhl do bytu a svého soka v lásce zmlátil. Z toho následně vznikla pomluva, že měl během vyhroceného konfliktu napadnout i Evu Pilarovou.

Pomluva je jako polštář

"Nikdy bych nevztáhl ruku na ženu," svěřil se po letech Karel Vágner webu ahaonline.cz. "Pomluva je ale bohužel jako polštář, který vyhodíte do vzduchu a na zem se snese tisíce kousků peří," tvrdí hudebník, který prý na Pilarovou nikdy nevztáhl ruku.

Vdovec Jan Kolomazník, který s Evou Pilarovou prožil krásných třicet let, se prý dlouho na Vágnera hněval. Před pár dny se ale oba zásadní muži života Pilarové poprvé za setkali a vše si vyříkali. K jejich střetu došlo náhodou na soukromém večírku v centru Prahy, kde shodou okolností usedli k jednomu stolu.

"Jsem rád, že jsme si to ještě za života vyříkali. Léta utíkají, jsme oba věřící, tak jsme tu kauzu uzavřeli," prozradil Kolomazník. Do té doby slyšel pouze jednu verzi, a proto se na Karla pochopitelně zlobil. "Teď se mi ulevilo. Půjdu to říct Evě na hřbitov," dodal bývalý tanečník.

Bubeník Václav Širl si ale románku se známou zpěvačkou dlouho neužil. Pouhý rok po úletu totiž tragicky zahynul při pádu letadla nedaleko pražské Ruzyně. S ním zemřelo dalších pět muzikantů a zvukař.

Eva Pilarová byla zamlada pořádná divoška

Eva PilarováZdroj: Profimedia