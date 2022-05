Jan Komínek na ples namísto slečny dorazil s Mišíkem: Lásku aktivně nehledá

4

Jan Komínek a Adam Mišík

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Populární herec Jan Komínek má mnoho fanynek, které by jistě stály o jeho srdce, přesto je ale od posledního rozchodu stále singl. I když se osmadvacetiletý idol ženských srdcí lásce nebrání, vypadá to, že zatím nenarazil na žádnou slečnu, které by byl ochoten znovu otevřít své srdce. Na Česko-Slovenský ples mu tak dělal doprovod jeho dobrý kamarád Adam Mišík.