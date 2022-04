Jan Kopečný má slabost pro svou kolegyni: Eva Burešová se mu vždy líbila

Zdroj: Profimedia

Herec Jan Kopečný v současné době nezáří jen na divadelních prknech, ale také v seriálu ZOO, kde ztvárňuje ne tak úplně sympatického manipulátora Kamila. Tomu se v seriálu velmi líbí Viky, kterou hraje Eva Burešová. A právě to má herec se svou postavou společné. Prozradil totiž, že i jemu se vždy právě Eva Burešová líbila.

Když se herec Jan Kopečný představil divákům v show Tvoje tvář má známý hlas, nikdo nepochyboval o tom, že má před sebou jistě úžasnou kariéru. Nyní přechází z role do role, nejčastěji ale na divadelních prknech. Teď si jej ale jeho fanoušci mohou užít i v seriálu ZOO, kde hraje zápornou postavu vypočítavého Kamila. „Je to člověk, se kterým se úplně neztotožňuju. Na druhou stranu díky němu ten příběh jede dál, je to zajímavé, dynamické a pořád se něco děje,” komentoval svou úlohu v seriálu ZOO Jan Kopečný v rozhovoru pro pořad Prima Pauza.

Dvě věci mají společné

Herec přiznal, že měl před uvedením seriálu poměrně velké obavy z toho, jak fanoušci jeho novou roli přijmou. I když ale ztvárňuje záporáka, reakce diváků jsou nad očekávání pozitivní. „Mě velice překvapilo, že na to koukají dobře. Spousta lidí mi psala, že je to baví,” radoval se představitel bezcharakterního Kamila.

Přesto všechno, nakolik zápornou postavou Kamil je, Jan Kopečný přiznává, že s ním má dvě věci společné. Oba dva totiž dbají o svůj zevnějšek, aby se líbili ženám, a druhou společnou věcí je náklonnost k Viky, respektive k Evě Burešové, která ji v seriálu hraje. „Kamilovi se líbí Viky a mně se vždycky líbila Eva, takže to nás pojí,” usmíval se herec.

Šanci nemá

Eva Burešová je krásnou ženou, a tak ani není divu, že na Jana Kopečného zapůsobila. Herečka už je ale více jak rok šťastně zadaná s Přemkem Forejtem, se kterým podle nejrůznějších spekulací dokonce čeká miminko. Dvojice ovšem ohledně těhotenství nadále mlží, a tak není nic jasné. Jak informoval web ŽivotvČesku.cz, oznámení už je ale na spadnutí. Podle jistého zdroje šťastná dvojice radostnou zprávu sdělí v jedné z nadcházejících epizod show Tvoje tvář má známý hlas, kde bude Přemek speciálním hostem.