Jan Kraus o otci: Soudce ho zprostil viny, místo svobody ho pak čekal koncentrák

Jan Kraus patří mezi nejoblíbenější české herce a moderátory. Svou talk show má na televizních obrazovkách už pěknou řádku let, což se jen tak nevidí. Hosté se k němu občas bojí chodit, umí být i dost šťouravý, ale na druhou stranu, jde o prestiž. Kdo nebyl u Krause, jako by nebyl. I když ale navenek působí vesele, jeho rodinná historie příliš veselá není.

Dětství moderátor Jan Kraus příliš veselé neměl, jeho tatínek si totiž prošel koncentračním táborem. Ani v dospělosti se s ním osud nemazlil a nadělil mu nemanželské dítě. Naštěstí ale štěstěna stála při moderátorovi, a když se po testech DNA ukázalo, že je Marek Blažek opravdu jeho syn, rodina ho přijala za svého. Moderátor tak do klanu Krausů přijal dalšího syna.

Marek Blažek, tedy nevlastní syn, je nejstarší a svého otce si našel až v dospělosti. Rozhodl se tak na popud lidí, kteří mu neustále říkali, že vypadá přesně jako on a matka mu tajila, kdo je jeho skutečný otec. Jednoho se rozhodl jednat. Bylo mu 27 let a napsal slavnému moderátorovi dopis, kde mu popsal situaci a poslal svoje fotky. Ten to nejprve považoval za nejapný žert a odmítal přiznat, že by Marek mohl být jeho syn.

Jenže jeho rodina už to tenkrát viděla jinak. Jáchym, nejmladší syn, kterého má Kraus s herečkou Ivanou Chýlkovou, si myslel, že si prohlíží své fotky zamlada a Adam, kterého má zase s herečkou Janou Krausovou, říká, že ani on ani jiný z bratrů mu není tak jako Marek podobný.

„Nikdo z nás nebyl tátovi tak podobný jako Marek. Když poslal podobiznu, bylo to neuvěřitelné. A když pak šli s tátou na testy DNA, přišli tam i stejně oblečení. Měli stejný druh i odstín barvy trička, kraťásky, z nich čouhaly ty jejich kloubíčky. Bylo to jasné. Na hlavu bylo jedině to, že vůbec šli něco ověřovat,“ smál se Adam při rozhovoru pro Magazín DNES.

Také Ivana Chýlková si byla jista, že jde o Janova syna. Prý tenkrát prohlásila, že nechápe, proč se plýtvá časem nad nějakými testy. Kraus si však trval na svém. DNA testy ukázaly, že Marek je opravdu Krausův syn. Rodina svého nového člena přijala úžasně a zbývající bratři s ním šli okamžitě zapařit. Patřit do rodiny Krausů je totiž do jisté míry privilegium. Jedná se o starou židovskou rodinu, která si prošla peklem koncentračních táborů.

Tatínek Jana Krause se dostal do koncentračního tábora sice oklikou, ale dostal. Prošel pak Terezínem i Osvětimí a o svých zkušenostech s pobytem v lágru vyprávěl. Napsal dokonce i knihy a rodinu do vzpomínek přímo zapojoval. Malý Jan s ním dokonce musel strávit noc v jednom z lágrů, aby si vyzkoušel, jaké to bylo.

„Zatykač na otce vydal Heydrich z politických důvodů. Byl obviněn a souzen v Drážďanech a soudce ho zprostil viny. V té době to však již bylo jedno, mezitím se rozjela protižidovská mašinérie. No a protože byl z židovské rodiny, napsali mu, že návrat je nežádoucí a poslali ho místo na svobodu do koncentráku,“ zavzpomínal Kraus pro xtv.cz.