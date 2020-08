David Kraus a jeho přiznání: Čeho lituje? A jak mu ublížil Jan Kraus?

"Lidem asi vadil fakt, že jsem v tom pořadu byl s otcem. Už když nás poprosili o tu spolupráci, tušil jsem, že to nebude dělat dobrotu. Kouká na to milion týdně, jak tam stojíte a tleskáte s tatínkem. Kdybych se dnes mohl rozhodnout podruhé, rozhodně bych do toho nešel, tvrdí rezolutně David Kraus.

Hudebník si ale nakonec svůj sen částečně splnil v pořadu Tvoje tvář má známý hlas, díky kterému měl příležitost se po letech vrátit na pódia, což pro něj bylo průlomové!

"Deset let jsem čekal, až mě někdo vysvobodí z tý kletby show mého otce a nakonec to byla právě Tvář. Lidi, kteří mě vnímali pouze jako syna, konečně viděli, že něco umím. Jelikož to mělo obří sledovanost, přebilo to předchozí pořad. I když jsem do toho původně nechtěl jít, nakonec mi to strašně pomohlo," uzavřel.