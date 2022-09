Synové Jana Krause: O Markovi neměl tušení, Jáchym zažil kvůli slávě šikanu

Zdroj: Profimedia

Moderátor Jan Kraus se pyšní hned čtyřmi syny. O jednom z nich přitom dlouhá léta nevěděl. Jedno je ovšem jasné, David, Adam, Jáchym i Marek svého otce nezapřou. Výrazný nos a rty po svém otci podědili všichni čtyři.

Věrné kopie

Syny Adama a Davida má herec s bývalou manželkou Janou Krausovou. Právě tito synové mají mezi sebou největší podobu, mnohdy si je lidé i pletou. Velmi podobný je jim i nejmladší syn Krause, Jáchym, ten má ovšem za matku Ivanu Chýlkovou. Jediný, kdo se vymyká podobě všech chlapců, je nemanželský syn moderátora Marek. Ten je ze všech nejvíce podobný svému otci. Má po něm vysoké čelo, málo vlasů a dlouhý, úzký nos.

Zasloužilý dědeček

Moderátor už je zasloužilým dědečkem. David Kraus po nevydařeném vztahu s tenistkou Bárou Strýcovou už září štěstím s o dvacet let mladší partnerkou, ta mu porodila dceru Ester. David si své soukromí střeží, podařilo se mu utajit i celé těhotenství jeho partnerky.

Adam už je také otcem, a to rovnou dvojnásobným. I on si hlídá své soukromí, nedávno se ovšem ukázal na filmové premiéře se svým synem Oliverem. Minulý rok v létě se mu narodil další syn Julián. I nejmladší syn Krause si našel už partnerku, ta v rodině Krausů vzbudila velké emoce. „Jáchym chodí s Diankou, která je napůl Češka, napůl Indonésanka, ale do čtrnácti vyrůstala v Indonésii," prozradila Chýlková v magazínu Moje psychologie. Diana mluví především anglicky a to je pro Ivanu velký problém. „Chtěla jsem se naučit anglicky, což se nepodařilo. Šla jsem do toho srdnatě a odhodlaně, ale angličtina je bohužel jazyk, se kterým bojuju spoustu let a jsem na něj už v podstatě alergická."

Slavné příjmení

Adam, David i Jáchym se odmala potýkali se slavným příjmením. David se věnuje hudbě a Adam s Jáchymem hráli v několika televizních seriálech. Často se tak setkali s nálepkou, že se jedná o protekci. Se svým zážitkem se pro iDNES svěřil Jáchym, který narážky na své příjmení schytával od brzkého věku. "Když jsem byl menší, ani jsem nevěděl, že jsou moji rodiče nějak známí. Tak jsem jednou přišel domů a říkám: Mami, co je to protekční?" Dnes už se tomu jistě směje, ale dříve mu to muselo být velmi nepříjemné.