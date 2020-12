Tajemství Jana Krause: Někdy se cítí jako muž, jindy je ženou!

Jan Kraus si ve své show dělal legraci z termínu "gender fluid," v doslovném překladu plující pohlaví či orientace. Jedná se o genderovou identitu, která se čas od času proměňuje. „Nedávno byl dokonce pojmenován v Oxfordském slovníku, už je to jako terminus technikus,“ řekl ve svém pořadu s tím, že přesně to je on.

„Může se to měnit během dne nebo je to rozdílné. Já jsem vlastně zjistil, že vždy, když okukuju ženy nebo se jich chci dotýkat, tak to dělám jako žena. Prostě se tak cítím. Koukám se, co mají holky na sobě, abych si to taky pořídila,“ řekl Kraus, kterého nové slovíčko těší zejména z jednoho důvodu.