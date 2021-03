Jan Kraus promluvil o respirátorech a testech na covid: Obří špejle a zohyzdění!

Jan Kraus musí kvůli své show pravidelně chodit na covid testy. V minulém díle moderátor promluvil o problémech s nošením roušek i hororovém zážitku z testování!

Jan Kraus nepřestal natáčet svůj pořad ani v době pandemie, vše je ale podmíněno přísnými hygienickými pravidly. Všichni hosté musí před vchodem do divadla Archa mít čerstvé covid testy, včetně Krause.

Pravidelné testování ale není vždy zrovna nejpříjemnějším zážitkem.

"Zažil jsem dvě nebo tři normální testování. Ale nedávno jsem byl na testování, ta mi tam tak vrazila špejli jak od lampionu, jak to bylo dlouhý, tak jí v nose zmizely i prsty. Cítil jsem, jak se mi šimrá v tom míšním moku, dokonce jsem chvilku ztratil i násobilku. Byl jsem z toho vyřízenej," přiznal. Nyní se dalších testů již obává.

Jan Kraus zažil horor při testech na covid

"Trošku se teď bojím těch dalších testů, protože koukám, co bere za špejli. Dokonce jsem měl pocit, že má jiný špejle na mě. Má na normální lidi a pak tu, co bere na choboty," smál se Jan Kraus.

Moderátor si také postěžoval, že jeho veliký nos mu způsobuje komplikace s nošením respirátorů.

Velikost všech dýchacích pomůcek je univerzální, Kraus by ale na svou "výbavičku" ocenil i větší rozměry. Během natáčení mu prý jednou praskla gumička respirátoru a asistentky mu musely přinést nový. "Tenhle je čínskej, ten je jenom na chvíli," narážel na kvalitu zboží z Dálného východu.

Moderátorovi respirátory prý deformují uši

Jan Kraus se s humorem sobě vlastním vyjádřil také ke skrčeným uším, které jsou při nošení respirátorů a roušek častým jevem.

"Vypadám jako nastydlej kokršpaněl. To, že máme epidemii, neznamená, že budeme zohyzdění," stěžuje si moderátor.

Když ale svůj vhled v ochranné pomůcce probíral s maskérkou, řekla mu, že "Babiš to má takhle každý týden" a tím ho prý uklidnila. Kraus uzavřel svůj proslov tím, že by výrobci měli vyrábět respirátory na lidi jako je on a nazvat je tuto velikost Cyrano.