Ján Kuciak se snoubenkou měli velké plány: Rodiče páru řekli smutné tajemství

Zdroj: Profimedia

Před pěti lety došlo na Slovensku ke dvěma vraždám, o kterých psal celý svět. Novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová byli chladnokrevně zastřeleni u sebe doma, a to podle policie kvůli Kuciakově novinářské práci, během které se snažil poukazovat na to, jak je slovenská vláda zkorumpovaná. O úmrtí Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové byl natočen i dokument.

Když se v únoru 2018 objevily první zprávy o tom, že byli zastřeleni slovenský novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová, široká veřejnost zůstala v šoku. Dlouho ale nikdo nepřemýšlel nad tím, proč se tak stalo. Ján Kuciak byl totiž novinářem, který se snažil odhalovat nejrůznější podvody a korupci ve slovenské vládě, za což i podle obžaloby nakonec zaplatil svým životem. A bohužel i jeho snoubenka, která se zrovna nacházela v Kuciakově domě, když do něj vešel vrah Miroslav Marček. Ten sám se později k hrůznému činu přiznal.

Měli se brát

Ján Kuciak a Martina Kušnírová se těšili na svatbu. Jejich velký den měl nastat podle Blesku v sobotu 5. května. Přípravy byly v plném proudu. „Všechno už měli kromě koláčů. Ty nám měla upéct cukrářka od nás. Doma jsme měli péct suché, protože jsme neměli peníze nazbyt a ani oni. Jankova máma by byla přišla k nám už od pondělka a chystali bychom domácí koláčky. Aby nemuseli jet přes půl republiky na svatbu s krabičkami,” uvedla před lety maminka Martiny Kušnírové a dodala, že už měla dvojice dokonce naplánovanou svatební cestu. Vyrazit měli na 10 dní na Island.

Martina Kušnírová si na veselku nechala ušít i boty, protože nemohla najít žádné, ve kterých by vydržela tančit celou noc. Střevíčky si už ale obout nestačila. Její maminka se smutkem později přiznala, že boty nakonec dali dceři do hrobu.

Chtějí jen jedno

Rodiče ani jednoho ze zavražděných se pochopitelně dodnes se smrtí svých dětí nesrovnali. Jsou ale rádi, že byl o jejich chladnokrevné vraždě natočen dokument s názvem Kuciak: Vražda novináře. Ten totiž přispívá tomu, po čem rodiče obětí touží. Společně se totiž podle webu Novinky.cz snaží o to, aby se na jejich děti nezapomnělo a aby si všichni připomínali, nakolik zkorumpovanou zemí Slovensko je.

„Funguje krátkodobá paměť. A jsou věci, na které lidi radši zapomínají, aby je nemuseli řešit, aby si je nemuseli připomínat. Překrývají je navíc běžné věci, co řešit musejí. Přišel covid, válka na Ukrajině, hospodářská krize. Každý myslí sám na sebe. Snad jim zbytečnou smrt našich dětí připomene aspoň tenhle dokument, který ukazuje na to, co všechno s sebou korupce přináší. Lhostejnost je vždy nejhorší,” tvrdí otec Jána Kuciaka.