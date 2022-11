Expartner Pergnerové je dnes k nepoznání: Kykolka z VyVolených ušel kus cesty

Zdroj: Dalibor Puchta / CNC / Profimedia

Od doby, kdy se Jan Mikulecký alias Kykolka zúčastnil druhé řady reality show VyVolení, uplynulo už více jak 16 let. Během těch si sympaťák, který randil i s Terezou Pergnerovou, prošel peklem. Dnes se mu ale konečně opět daří. Naplno se věnuje svému synovi a také rybaření. Na ulici by jej ale poznal asi jen málokdo.

Jednou z nejvýraznějších tváří druhé řady kdysi populární reality show VyVolení byl i Jan Mikulecký alias Kykolka. Ten sice na vítězství v soutěži nedosáhl, díky ní ale našel velkou lásku. Seznámil se totiž s moderátorkou Terezou Pergnerovou, a dokonce se měli brát. Pak se ale všechno sesypalo jako domeček z karet a Kykolka se potýkal s obrovskými problémy. Z těch se ale úspěšně dostal a podařilo se mu dát svému životu opět řád. Prošel během toho také obrovskou vizuální proměnou.

Vzestup a pád

Po odchodu z vily VyVolených se zdálo, že je život Kykolky na správné cestě. Úspěšně podnikal a do toho randil s Terezou Pergnerovou. Jejich vztah byl natolik silný, že podle eXtra.cz dokonce plánovali svatbu. K té už ale nedošlo. Pár měsíců po VyVolených dostal Jan Mikulecký od moderátorky košem a aby toho nebylo málo, postupně se začalo hroutit i jeho podnikání. Nakonec o svou hospodu přišel, což se podepsalo na jeho psychickém zdraví.

„S Honzou je to hodně špatný. Vlastnil hospodu v Kosově Hoře, ale o tu přišel a nějak to úplně nezvládl. Byl v léčebně, kde se léčil ze závislosti na drogách a hracích automatech. A přitom má doma ani ne dvouleté dítě,” svěřil se Blesku před lety člověk z okolí Kykolky. Trable se ale ještě více stupňovaly. Nakonec se Kykolka dostal i do problémů se zákonem a kvůli napadaní byl v podmínce.

Zpátky na koni

Po Kykolkovi se následně slehla zem a takřka nikdo dlouho nevěděl, co s ním vlastně je. Dnes se mu ale opět daří a užívá si svůj život naplno. Všechny démony se mu podařilo porazit a stal se z něj klidný otec a vášnivý rybář. Když má chvilku volna, vyrazí s přáteli na fotbal. Pro ty, kteří se sami dostali do různých problémů, tak může být Jan Mikulecký ukázkovým příkladem toho, že je vždy možné se ode dna odrazit zpátky na vrchol.