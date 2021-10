Jan Nedvěd se skrývá: Blízcí popsali, jak na tom je po smrti bratra Františka

Zdroj: Profimedia

Vypadá to, že Jan Nedvěd se ještě nestačil vzpamatovat ze smrti svého bratra Františka. Písníčkář totiž pořád zůstává zavřený na svojí chatě, odkud téměř nevychází ven. Není divu, že o něj jeho nejbližší mají obrovský strach a rádi by mu pomohli překonat obrovský zármutek, kterým teď prochází.

Známý zpěvák se po náhlém odchodu bratra Františka doslova zabarikádoval na svojí sázavské chatě, kde truchlí nad ztrátou svého sourozence. Největší oporou je mu v těžkém období manželka Pavlínka, která o slavného hudebníka starostlivě pečuje.

Nenechá si ode mě pogratulovat

"Pavlínka je pro mýho tátu velký štěstí. Nebýt jí, nevím, jak by dopadl," potvrdil Blesku Jan Nedvěd mladší, se kterým jeho otec už jedenáct let nemluví. I když měl Jan Nedvěd nedávno pětasedmdesáté narozeniny, synovi ani nedovolil, aby mu popřál.

"Nenechá si ode mě ani pogratulovat," doplnil smutně Honza mladší. "Smrt bratra ho úplně zlomila, teď je na tom táta stokrát hůř, než byl předtím. Mám o něj strach," doplnil Nedvěd junior.

Obavy o psychiku Jana Nedvěda si ale dělají i další pozůstalí. Ti by si moc přáli, kdyby se mohli se zpěvákem znovu setkat a zavzpomínat na zesnulého muzikanta. "Věřím tomu, že k tomu dojde, jen tomu zatím dávám čas," řekl Františkův syn Vojta v pořadu Život ve hvězdách.

I když rodina legendárního folkaře pořád oplakává, snaží se v rámci možností fungovat normálně. "Peru se s tím a snažím se něco dělat, někam chodit, aby člověk nebyl jenom doma a nesmutnil," říká vdova Marie Nedvědová.

Táta by určitě řekl, ať jdu dál

Vojta nedávno čelil kritice za to, že hned po otcově smrti začal vystupovat na koncertech. "Přemýšlel jsem nad tím, co by mi na to táta řekl a on by řekl, abych šel dál," je přesvědčený syn Vojta. "Milý strýčku, přeji ti hodně zdraví a doufám, že se brzy uvidíme," vzkázal Janu Nedvědovi prostřednictvím televizního pořadu.

"Já bych ti popřála, abys myslel pozitivně, byl hodně zdravý a aby se ti dařilo ještě složit nějaké hezké písničky," doplnila Marie svého syna. Podle deníku Blesk písničkář den po svých narozeninách přijal malou návštěvu. Snad se brzy dočká i rodina zesnulého bratra Františka a bude mít šanci si s Janem také promluvit.

František Nedvěd se před časem objevil jako host na koncertu Marka Ztraceného.