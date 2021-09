Jan Nedvěd truchlí nad smrtí bratra, přestal komunikovat se světem

Zdroj: Profimedia

Už během pohřbu Františka Nedvěda bylo zřejmé, že nejhůře jeho odchod prožívá bratr Jan. Ten se po skonu sourozence zabarikádoval před celým světem na sázavské chatě, kterou nechce opustit. Není divu, že jeho nejbližší o něj mají obrovský strach.

Když se Jan Nedvěd v červnu objevil na zlaté svatbě Františka a jeho manželky Marie, bylo to pro všechny obrovské překvapení. Oba bratři si padli do náruče po sedmi letech, tak dlouho spolu Nedvědi vůbec nemluvili.

Bál se chodit mezi lidi

Než se Jan odhodlal zajít na Staroměstské náměstí, kde jeho bratr slavil padesát let po boku milované ženy, stálo ho to hodně sil. Hudebník se totiž už nějakou dobu stranil lidí a bál se chodit do společnosti. Krátké setkání s bratrem mu ale dodalo novou sílu a chuť do života.

František s Janem totiž pod dlouhé době našli společenou řeč, a dokonce začali plánovat velký koncert v O2 aréně. Chtěli tak navázat na fenomenální úspěch, který měli po revoluci s vystoupením na pražském Strahově. Tehdy si známé folkaře přišlo poslechnout sedmdesát tisíc fanoušků.

Začátkem července František odehrál několik koncertů a nic nenasvědčovalo tomu, že brzy přijde konec. Jenže pak se jeho zdravotní stav prudce zhrošil a zakrátko přišla ta nejhorší možná zpráva. Oblíbený muzikant svůj boj s rakovinou plic prohrál.

Ještě před posledním rozloučením s hudební legendou nebylo jasné, jestli bratr Jan vůbec dorazí. Písničkář nakonec přišel v doprovodu manželky Pavlínky, bez které by pohřeb možná ani nezvládl. Neustále držel svoji lásku za ruku nebo si o ni opíral hlavu.

Na pohřbu se Jan zhroutil

Při závěrečné písničce se pak Jan zhroutil. Zatímco všichni v obřadní síni tleskali, aby vzdali Františkovi hold, zpěvák si jen držel obličej ve dlaních. Dokonce ani nedokázal s ostatními zajít na smuteční kar, místo toho hned po pohřbu odjel domů.

Ztráta bratra je pro Jana těžkou ranou, která se zřejmě jen tak nezacelí. Hudebník se zavřel na svojí sázavské chatě, odkud prakticky vůbec nevychází.

"Pořád odmítá komunikovat se světem. Ještě v něm doznívá odchod jeho bratra, se kterým se nemůže smířit. Na rozdíl od některých členů rodiny, kteří si vesele koncertují, jakoby se nic nestalo…" řekl pro deník Blesk syn Jan Nedvěd junior. Zřejmě tak narážel na Františkova syna Vojtu, který téměř hned po pohřbu začal vystupovat.

Fanoušci na Jana Nedvěda nedají dopustit.