Jan Nejedlý: Na mizině, za mřížemi, mrtvý. Divokým stylem k tragickému konci

Podnikatel Jan Nejedlý se těžce zranil při pádu ze schodů a následkům nehody v pouhých 52 letech podlehl. Bývalý filmový producent byl nějakou dobu v umělém spánku a informace o jeho úmrtí vyšla najevo několik měsíců od smutné události.

Jan Nejedlý vedl divoký životní styl a jeho dluhy a podvody ho nakonec dostaly až za mříže. Podle nejnovějších informací webu Extra je podnikatel již několik měsíců po smrti.

Nejedlý se podílel na vzniku filmů Snowboarďáci, Prachy dělaj člověka, Experti či Veni vidi, vici a osudným se mu nakonec stal nešťastný pád ze schodů.

Po úraze ležel producent nějakou dobu v nemocnici v kómatu. Kvůli těžkému úrazu hlavy totiž musel být uveden do umělého spánku, ze kterého se již neprobudil. "Takové zprávy mám taky. Hodně dlužil a věřitelé to už vědí," potvrdil zprávu o úmrtí Nejedlého moderátor Petr Vojnar. "Honza Nejedlý je po smrti. Dozvěděl jsem se to až teď, ale došlo k tomu už před několika měsíci," uvedl pro zmíněný web jeden z jeho nejbližších přátel. "Tahle informace se ke mně bohužel také dostala," sdělil jeho kamarád Jakub Mohamed Ali a stejné zprávy má i Pavel Pásek. "Víc o tom nevím, ale má být mrtvý," doplnil svou verzi.

Málem se upil, do branže už se nedokázal vrátit

Jan Nejedlý se v roce 2008 během natáčení romantické snímku Veni, vidi, vici seznámil s herečkou Sandrou Novákovou, se kterou tvořil pár dalších pět let. Dvakrát rozvedený podnikatel dokonce krásku požádal o ruku na Srí Lance a o dvanáct let mladší herečka souhlasila. Kvůli pracovnímu vytížení ale hrdličky svatbu několikrát odložily a nakonec se rozešly dřív, než k ní vůbec došlo.

Nejedlý měl veliké dluhy, hovořilo se o částce kolem padesát milionů korun. Nejprve přišel o svůj luxusní byt za patnáct milionů. Nemovitost získal producent Pavel Pásek, kterému měl Nejedlý dlužit sotva poloviční částku. Nováková se pak s podnikatelem rozešla, což pro něj byla poslední kapka a svůj smutek začal utápět v alkoholu. Kvůli zánětu slinivky tehdy dokonce skončil v nemocnici.

Po podmínečném propuštění z vězení, kde skončil za podvody, se Jan Nejedlý nedokázal vrátit zpět do filmové branže. V roce 2020 se sice zapojil do pořádání Febiofestu, kontroverzní minulost a dluhy se ním ale bohužel táhly až do jeho tragického odchodu.