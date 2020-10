Tanec to sám zařídil: Onder a o patnáct let mladší Otáhalová tvoří pár

Během castingu na tanečníky do soutěže StarDance se mezi adeptkami objevila právě i Natálie. A výběr adeptů měl na starosti Onder. Není to však tak, že by ji do soutěže vybral na základě předchozí známosti. „Bylo potřeba vybrat deset nových tanečníků, takže jsem oslovil asi 55 lidí. Toho času už jsem s Natálkou tančil. Ještě jsme spolu nechodili, ale už jsme spolu trénovali. Potřeboval jsem, aby byl široký výběr, tak jsem řekl i Natálce. Malinko jsem ji do toho nutil… Vtipné je, že Natálka je malinko bez ambicí, ačkoliv do svých dvaceti let už je desetinásobná mistryně republiky, na rozdíl ode mne. Mně se to povedlo horko těžko jednou. Natálka má své taneční sny splněné. Pamatuju si, že přišla na casting a já jsem tomu týmu, který vybíral tanečníky, říkal: „Tohle je Natálka, já s ní tančím, to znamená, že jsem zaujatý. Když se vám bude líbit, tak ji vemte.“ A oni ji vzali,” popisoval Onder postup castingu.

Jak sám přiznal, vůbec se nediví, že se porotě Natálie zalíbila. „Byla ze všech adeptek nejúspěšnější a ještě ke všemu byla nejhezčí,” lichotil své přítelkyni.