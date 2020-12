BYDLENÍ CELEBRIT: Neuvěříte, v jakém luxusu bydlí Jan Přeučil s Evou Hruškovou

Herec Jan Přeučil s manželkou Evou Hruškovou vzali Šíp exkluzivně do svého hosného bytu na pražských Vinohradech. Udělali kvůli nám výjimku a ukázali, jak si krásně zařídili jejich hnízdečko lásky. Jen se Šípem se podívejte, jak si slavní manželé žijí.

Herec s nezapomenutelným hlasem, který je hvězdou dabingu, se svou druhou ženou Evou Hruškovou žijí v nádherném bytě přímo v centru Prahy. Dříve zde žil s první ženou Štěpánkou Haničincovou, ale ta bohužel před skoro dvaceti lety zemřela. A pak poznal osudovou lásku ve své soudce - první Popelce.

Když se podíváte z oka bytu uznávaného herce, nejenže vidíte do krásného vnitrobloku, ale také zahlédnete kopuli Národního muzea a také Hradčany. Dokonce herec občas udělá výjimku a vezme si práci domů. Sem tam za ním chodí studenti, kteří se chtějí pod jeho taktovkou naučit skvěle rétoriku.

I když nikdy neměl vlastní děti, byt měl velký. Jan Přeučil potřebuje prostor pro své knihy, poznatky a také klobouky. "Těch mám teď dohromady 81," smál se herec, který je i přes svůj pokročilý věk neustále zavalen prací. Do toho ještě s manželkou vedou Divadlo Jana Přeučila a Evy Hruškové.

V bytě byste jen těžko hledali nějaké moderní designové kousky. Manželé si spíše potrpí na starožitnosti a zachovalé skříně, ve kterých mají různé dárky od přátel - třeba skleničky nebo různé vázy. "Nám se to strašně líbí, když je někde hodně věcí, akorát je pak někdy obtížné z toho utírat prach," smála se Eva.

Ta vládne především v malé kuchyňce, kde má vše, co potřebuje. "Není nijak velká, ale mně to stačí. Nejradši asi vařím kafíčko, na které si já ráda potrpím. Manžel je spíš na to vínko, ale já mám ráda vytříbenou kávu," rozpovídala se herečka, kterou si fanoušci zajisté pamatují jako první černobílou Popelku.

V jejich domácnosti nesmí chybět nějaké to zvířátko. I když na pejska či kočičku nemají čas, ale společnost jim dělají dva kanárci, kteří jsou občas slyšet přes celý byt. Ale na to si už manželé zvykli. Ptáčci se líbí hlavně vnoučatům. Její nejstarší syn Zdeněk Rohlíček má s Libuškou Vojtkovou malou holčičku a vyženil ještě syna Matyáše.

Celý jejich bydlení, byť pro někoho trochu chaotické tím, jak je tam hodně věcí, působí dost útulně. Je vidět, že tam vládne pohodová atmosféra a během celého natáčení bylo znát, jak moc se Jan s Evou milují. Neustále mezi sebou laškovali jako zamilovaní studenti. Bylo na ně a jejich obydlí radost pohledět. Video, jak si žíjí, najdete ve fotogalerii.