Jan Rosák na první rande s manželkou nikdy nezapomene: Bylo totiž katastrofální

Jan Rosák s manželkou Jiřinou

Herec a moderátor Jan Rosák žije už více jak 45 let ve spokojeném manželství s Jiřinou Rosákovou a i po takové době jsou do sebe stále zamilovaní. Stačilo ale málo a možná by jejich vztah vůbec nevznikl. Když totiž moderátor kdysi pozval svou Jiřinu na úplně první rande, dopadlo nad očekávání. Bohužel ne v tom dobrém slova smyslu.

Jan Rosák si nemůže manželství se svou manželkou Jiřinou vynachválit. Ani po pětačtyřiceti letech je neopouští zamilovanost a žijí jeden pro druhého. Našli totiž klíč ke spokojenému manželství. „Náš vztah je založený jednak na umění kompromisu. To je prostě základ, si myslím. Potom další základ, na kterém se dá a musí stavět, je společný smysl pro humor. My se prostě smějeme stejným věcem a stejné věci nemáme rádi. V tomto jsem měl opravdu já, a možná i ona, veliké životní štěstí," nechal se Jan Rosák slyšet v rozhovoru pro iDNES. Rande, na které nezapomenou Ze začátku to ale vypadalo, že mezi dvojicí možná ani nic nevznikne. Když se totiž před lety rozhodl Jan Rosák pozvat svou Jiřinu na rande, ta s radostí pozvání přijala. Natěšená pak čekala na předem určeném místě na Rosáka, ten se ale vůbec neobjevil. „My jsme se poznali tedy jaksi v rozhlase a tam jsme se domluvili, že si dáme rande i mimo rozhlas, i když jsme spolu pracovali a byli jsme v podstatě pracovně téměř pořád spolu. A to první rande jsem já zaspal, protože jsem byl po noční moderátorské službě. Usnul jsem doma, a když jsem se probudil, tak jsem se koukl na hodinky a zjistil jsem, že už dvě hodiny jsem měl být někde úplně jinde," vyprávěl s úsměvem moderátor. Jiřina mu ale hned na druhý den odpustila a nevydařené první rande si záhy vynahradili. Našel poklad Jan Rosák je divákům známý hlavně coby moderátor dnes již kultovních pořadů. Prováděl například soutěžemi jako Riskuj, Telegramiáda anebo Videostop. V poslední době je k vidění hlavně v pořadu Poklad z půdy, ve kterém se lidé snaží prodávat cennosti, jež našli u sebe doma. A byl to i sám Rosák, kdo jeden takový poklad našel. Respektive jeho manželka. „Dostala od tatínka takové malé sošky a jenom tak pro legraci mně je dala s sebou, když jsem šel do Pokladů, abych se zeptal těch odhadců, co by to tak mohlo asi hodit. No tak jedna ta soška, a byly asi tři, byla zvíci dvaceti tisíc," pochlubil se moderátor, avšak vzápětí dodal, že největším pokladem je pro něj pochopitelně jeho manželka.