Fotograf Jan Saudek se pochlubil s dalším levobočkem, co na to říká jeho žena?

I když mu táhne na devadesát, má pořád spoustu energie a elánu do života. Fotograf Jan Saudek se nikdy netajil svou vášní pro krásné ženy. Postelí mu prošly stovky milenek, a dokonce ani sám prý přesně neví, kolik zplodil potomků. Odhaduje, že by jich mohlo být patnáct nebo šestnáct. Nyní se známý umělec svěřil, že mu přítelkyně před půl rokem porodila syna.

Slavný fotograf po delší době vyrazil do společnosti, kde znovu vzbudil obrovský poprask. Přiznal totiž, že má půlroční dítě. Jeho matkou ale není umělcova zákonitá manželka a novinářka Pavlína Saudková, ale jedna z jeho milenek. „Mám na Slovensku půlročního syna," pochlubil se nečekaně Saudek pro blesk.cz. Se smíchem pak dodal, že podle svého věku si už nevyrábí vnuky, jak se traduje mezi postaršími rockery, ale rovnou pravnuky.

Saudek vždycky platil za velkého sukničkáře, dokonce přiznal, že udržoval milostné vztahy nejen s ženami, ale také s muži. Občas ho jeho záliba v sexu stála nemalé peníze. „Byl jsem milionář a kupoval holkám a kamarádům auta. V Tuzexu. Měl jsem jednu přítelkyni, a to byl chlap. A ona je teď milionářka a já sháním peníze na alimenty," uvedl fotograf v talk show 7 pádů Honzy Dědka.

S manželkou Pavlínou má přitom fotograf tři děti, nejmladší Josefíně je šest let. A co říká Saudkova žena na to, že se manžel stal nedávno znovu otcem? „Já jim u toho nesvítila, já u toho nebyla,“ uvedla pro deník Blesk. „Ale vlastně co. Díky za každý nový život. Hlavně ať je dítě šťastné. Tak jako jsou naše děti se svým otcem. Pro nás se přece nic nezměnilo," dodala s nadhledem a porozuměním novinářka. Vypadá to, že informace o dalším dítěti pro ni nebyla až tak velkým překvapením. „Trousil tu zprávu už před časem. Myslím, že ani nejde o peníze, jedny alimenty už Jan stejně platí," doplnila Saudková, která se zřejmě se zálety svého muže částečně smířila.

Janovy nevěry jsem obrečela

Přesto Pavla přiznává, že začátky vztahu s mužem, který potřebuje být obklopený více ženami, pro ni nebyly vůbec jednoduché. „S Janem jsem se nejvíce trápila ještě, než přišly děti, což byly asi první dva roky, když je člověk extrémně zamilován. Když si Jan zval dívky a já jsem zůstávala v noci sama, tak se stávalo, že jsem to obrečela," připustila v televizním pořadu 13. komnata Saudková, která musela tušit, jak manžel přistupuje k nevěře.

Známý umělec na rozdíl od většiny mužů svoje zálety nezatlouká, ale vesele o nich před partnerkou mluví. „Bohužel nejsem z těch, které by nežárlily. Jan mi toho poví hodně, takže ta naše domácnost je vlastně něco jako harém, i když tam nejsou všechny jeho ženy fyzicky přítomné. Sice nedělám scény, ale když přijde večer třeba po nějaké své zábavě, mám trochu problém s ním mluvit normálně," připustila v rozhovoru pro idnes.cz a dodala, že se jeden čas bála i pohlavních chorob. „Je pravda, že by mi jeho další sexuální aktivity tak nevadily, kdybych nebyla tak ustrašená, že přinese domů nějakou nemoc," doplnila Saudková.

Saudek na manželku žárlí

O tom, že by novinářka manželovi oplatila jeho avantýry a také si našla další partnery, prý neuvažuje. „Jsem Račice, která chce být u domácího krbu, starat se o rodinu, v noci si něco upéct, uvařit, vyžehlit než lítat za chlapama," řekla otevřeně pro idnes.cz. O Janu Saudkovi je navíc známo, že žárlí a vyžaduje, aby manželka udržovala vztah jenom s ním. „Žárlím na její minulost. Na dobu, kdy jsem ještě nebyl součástí jejího života," uvedl pro Blesk Magazín. „Kdybych partnerce přišel na nevěru, tak mám takové špičaté boty, ty si obuju, vykopu ji tou špičatou botou na ulici a ona půjde a půjde a půjde," dodal. Zároveň uznal, že jeho postoj není fér, i když takový je prý život.

I tak Pavlína slavného fotografa neustále omlouvá. „Potřebuje být svobodný. Je bohém, umělec, který žije přítomným okamžikem a plánování mu nic neříká. Kdo by chtěl spoutat jeho svobodu, ten by ho ztratil," vysvětlila novinářka pro idnes.cz. Ta si Jana Saudka vzala v roce 2014 v Pekingu na české ambasádě a svého rozhodnutí zjevně nelituje. S manželem si během celého manželství vyká, a když dojde na tykání, jedná se prý jenom o legraci, která má dokreslit určitou situaci.

Jan Saudek byl ženatý celkem čtyřikrát, jednou se rozvedl a dvakrát ovdověl. S první ženou Marií má syny Davida a Samuela, s druhou manželkou Marií pak dceru Marii. Ze vztahu s Petrou Šupovou vzešel syn Jindřich. Fotograf má ještě dceru Karolínu a další syn Lukáš spáchal sebevraždu. „Nemůžu se dopočítat svých dětí. Řekl bych, že jich mám tak patnáct nebo šestnáct. A někteří jsou v penzi. Někteří umírají. Ale mám pravnuka, který je o 13 let starší než moje poslední dítě," řekl umělec pro blesk.cz.

Jan Saudek s manželkou Pavlínou a dětmi.