Rozsévač Saudek a jeho děti: Nevím, kolik jich mám, jsou blbé jak puštok

4

Jan Saudek se nemůže dopočítat svých dětí

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Jan Saudek si rád pouští pusu na špacír a říká vše, co mu na jazyk přijde. V téměř devadesáti letech je to vlastně ale asi už člověku i jedno, a tak do světa vypustil všemožné avantýry, které se mu za jeho pestrý život udály. Které byly ty nejbláznivější?