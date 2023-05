Nechutný incest Jana Saudka: V osmdesátých letech čekal dítě se svou dcerou

Zdroj: Profimedia

Kdo by nevěděl, že uznávaný fotograf Jan Saudek měl pro ženy vždy slabost. Jeho postelí prošel bezpočet žen a dívek, které byly více či méně pro veřejnost přijatelné. S jednou milenkou však umělec šlápl opravdu vedle. Několik let totiž udržoval milenecký poměr se svou vlastní dcerou. Ta s ním dokonce otěhotněla.

Světově známý fotograf Jan Saudek se nikdy netajil láskou k ženám a ženskému tělu. Před jeho objektivem stály mnohé hvězdy českého showbyznysu, které se nebály ukázat tak, jak je Pán Bůh stvořil.

Kromě toho ale Saudek fotil i ženy z ulice, přičemž vždy upřednostňoval ženy kypré a s pořádně velkou zadnicí. Do postele si však nevybíral, bral v podstatě vše, co ho přitahovalo. Ať už se jednalo o zrzavou vyhublou Sáru, korpulentní Pavlu či dokonce vlastní dceru Karolínu, které bylo v době románku se svým otcem pouhých devatenáct let.

Karolína v té době měla vlastní dítě a s tatínkem se roky předtím nestýkala. Když k sobě nacházeli opět cestu, vztah přerostl v lásku, teda alespoň z fotografovy strany.

O incestu s vlastní dcerou se dozvěděla fotografova exmanželka

"Čekali jsme spolu dokonce dítě! Dcera šla na potrat. Přítel lékař mi přitom řekl, že dítě by bylo úplně v pořádku. Já jsem Karolínu velice miloval. Ona mě ne. Když ženská miluje, tak to dítě chce za každou cenu udržet," řekl podle webu eXtra.cz před deseti lety.

Vše se odehrálo v 80. letech a Karolína po nuceném rozchodu s otcem propadla drogám. Na jejich poměr totiž přišla matka Karolíny a začala fotografovi vyhrožovat, že ho udá na polici, dceru zavře do blázince a vnuka dá do dětského domova.

"Ten vztah měl pokračování i po letech. Tatík peněžitý dar podmiňoval návštěvou s takovýmto sexuálním obsahem – a to nepovažuju za šťastné," prozradil pro Aha! další tajemství zakázaného vztahu Saudkův syn Samuel, který by si sám měl zamést před vlastním prahem.

Partnerku Sáru mu přebral syn Samuel a má s ní několik dětí

Po tatínkovi totiž přebral jednu z jeho milenek a múz, Sáru Saudkovou a společně s ní udělal otci ze života peklo. Sám Jan vše otevřel ve své autobiografii Fotograf, kde na zrzavé dračici nenechal nit suchou.

Poslední ženou Saudkova života je Pavlína Hodková, s níž žije již osmnáct let a mají spolu tři další děti. No a vzhledem k tomu, že je Janovi už úctyhodných 88 let, těžko by se dalo očekávat, že bude ještě zlobit. I když, kdo ví!