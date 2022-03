Jan Svěrák o slavném otci: Táta mě naučil řemeslo a zalíbilo se mi to

Zdroj: foto Teki Shine/FTV Prima

Jan Svěrák v 7 pádech Honzy Dědka prozradil, jak mu do obsazování jeho filmů mluví rodiče a proč ho jeho otec, Zdeněk Svěrák, musel k natočení posledního filmu Betlémské světlo doslova dokopat.

Jan Svěrák si od natáčení filmů dal na dva roky pauzu, nyní se ale vrací s novým dílem.

Zdroj: foto Teki Shine/FTV Prima

"Dva roky jsem netočil. Tenhle film vznikl proto, že tatínek nemohl vydržet, že nic nedělám. Mně bylo blaze, krásně, ale on to nemohl vydržet. A protože obýváme chalupu, kterou měl původně s Láďou Smoljakem napůl, trávili jsme tam hodně času, chodil jsem tam bos, byl jsem tam úplně šťastnej, naučil jsem tam za tři měsíce ryby zobat mi chleba z ruky," prozradil v pořadu okolnosti vzniku svého nejnovějšího filmu, který právě přichází do kin.

Se svým tatínkem Zdeňkem Svěrákem, který je opět autorem předlohy filmu, je prý zvyklý vše konzultovat.

Radí maminka i tatínek

Zdeněk Svěrák je pro svého syna Jana skvělým rádcem. "Věděl jsem, že jestli si chci udržet svého scenáristu, jestli nechci rozčílit svého tatínka, musím s ním vše konzultovat. Pak si můžu udělat, co chci, ale všechno s ním musí být probráno. Pak jsem zjistil, že to musím rozšířit i na maminku. Když někoho chci obsadit, maminka to musí taky vědět. Třeba když jsem chtěl obsadit Terezu Voříškovou (Tereza Ramba pozn. redakce) do role mojí babičky ve filmu Po strništi bos, maminka řekla: Tu policistku? Málem to neprošlo," odhalil Jan Honzovi Dědkovi zákulisí vzniku svých filmů.

Svěrák mimo jiné prozradil, že se stal filmařem právě díky vlivu otce, původně se totiž chtěl věnovat zcela jiné profesi.

Chtěl jsem být sochař

Jelikož se u Svěráků předává filmařské řemeslo z generaci na generaci, rozhodl se Jan Svěrák zapojit syna do natáčení svého nejnovějšího filmu.

"Tatínek mě zavlekl k filmu. Chtěl jsem být sochař nebo něco takového. Vzali mě na natáčení Na samotě u lesa, byl jsem asi 8letý chlapeček. Řval na mě režisér Jiří Menzel, co dělám v záběru – a tehdy jsem si pravděpodobně řekl, že na mě nikdo řvát nebude, že radši budu ten chlap, co tam takhle řve. Táta mi představil řemeslo ze všech stran, naučil mě to a zalíbilo se mi to. Získal jsem dojem, že děláme tohle řemeslo, a tak když mám syna, který by o to měl zájem, měl bych mu to také ukázat. Můj syn vystudoval fotografii a pak střih. Řekl jsem si, jestli není čas, nebo dokonce moje povinnost, mu nabídnout možnost s námi dělat. A protože je mladej a drzej, řekl: Proč ne? Tak jsme to zkusili a fungovalo to. Musel jsem to vysvětlit Lojzovi Fišárkovi, se kterým jsem stříhal všechny filmy předtím," dodal při vyprávění o novém filmu Betlémské světlo.

Celý rozhovor odvysílá TV Prima již dnes ve 21.35 v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Hosty jsou mimo jiné i Nela Boudová a Jan Tuna

Zdroj: foto Teki Shine/FTV Prima