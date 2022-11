Smrt herce Jana Třísky: Stačila vteřina, aby došlo k obrovské tragédii

Zdroj: Profimedia

Psalo se září roku 2017, kdy celou republikou proběhla zpráva, že legendární herec spadl z Karlova mostu. I přesto, že ho turisté vylovili a záchranáři dopravili do nemocnice, umělce se zachránit nepodařilo. Zemřel o dva dny později ve své milované Praze.

Byl pěkný zářijový den a legendární herec Jan Tříska se ho rozhodl využít k tomu, že se půjde projít na Karlův most. Nikdo neví, co ho přimělo k tomu, vylézt na jednu ze soch a kochat se pohledem na Vltavu. Někdo říká, že to bylo bláznovství, jiný, že šlo o jeho oblíbený rituál před natáčením. Ať tak či tak, chvilka klidu a pohody se během vteřiny změnila v obrovskou tragédii.

Kolem čtvrté hodiny odpoledne posedával herec na zídce nad vodou. Aby si dával pozor, ho upozornil kolemjdoucí. Druhé upozornění dostal od policie a musel ze zídky slézt. Když ale ochránci zákona odešli, chtěl k soše opět vylézt a pokračovat v kochání se Prahou. Bohužel to nedal a spadl do vody.

Herce se snažili zachránit turisté z výletní lodi

Celé to viděli lidé z výletní lodi, která plula okolo a dva Poláci pro něj skočili, vytáhli ho a poskytli mu první pomoc a záchranka ho okamžitě odvezla do nemocnice. Tam ale Tříska bohužel svým zraněním po dvou dnech podlehl.

Samozřejmě se okamžitě vyrojily spekulace, zda si nechtěl herec sáhnout na život sám nebo zda mu někdo dokonce dolů nepomohl. Ukázalo se, že tak to rozhodně nebylo a že se herci pouze vymstil pravidelný rituál, který vždy před natáčením v Praze vykonával. To potvrdil i režisér, se kterým měl následující den Tříska začít natáčet film.

„Vymstil se mu jeho rituál návštěvy Karlova mostu, který dělal před natáčením každýho novýho filmu,“ prozradil Blesku Mádl. Podle něj byl herec ve skvělé kondici a na svou roli se moc těšil.

Těšil se na velkou roli, sebevražda byla vyloučena

„Honza Tříska byl v perfektní kondici a těšil se na velikánskou roli. Poslední měsíce nežil ničím jiným. Představa, že by přiletěl z Kalifornie, absolvoval kostýmní zkoušky a šel ukončit život, je naprosto hloupá," pokračoval v myšlence, co se stalo, Jiří Mádl.

O pár dní později sebevraždu vyloučila i policie.

„Z dosud provedeného vyšetřování zatím vyplývá, že šlo o nešťastnou náhodu, nikoli cílené jednání osmdesátiletého muže,“ řekl tehdy mluvčí policie Tomáš Hulan.

Ať už to bylo jak bylo, jedno je jisté, legendě českého filmu to život nevrátí.