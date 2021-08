Jan Tuna před lety začal běhat a výrazně zhubl: "Vypadal jsem jako oliheň"

Zdroj: Profimedia

Moderátor Jan Tuna se může pochlubit štíhlou a vypracovanou postavou, kterou by mu mohl kdekdo závidět. Přitom ještě před několika lety vážil o deset kilo víc a nejraději vysedával po kavárnách. Kdo ví, jestli by tehdy vůbec zaujal herečku Nelu Boudovou, se kterou teď chodí.

I když mu za dva roky bude padesát, moderátor Jan Tuna snad nikdy nevypadl líp. Vždycky to tak ale nebylo. Známý reportér dokonce nedávno sebekriticky přiznal, že před pár lety připomínal oliheň.

Za tři měsíce 10 kg dole

Pak ale Tuna dostal nabídku, aby se zúčastnil běžeckého pořadu Fast Foot. Pustil se proto do běhání, změnil životosprávu a prakticky přestal pít alkohol. Téměř okamžitě se začal cítit líp, a navíc výrazně zhubl. Za tři měsíce se mu podařilo dostal na váhu, kterou měl naposledy na vysoké škole.

Moderátor, který v pořadu A DOST! testuje kvalitu potravin, se v mládí sportu téměř vůbec nevěnoval. "Vyloženě běhat jsem šel asi v šestnácti, jednou v lese. A přišlo mi to strašně divné. Raději jsem balil holky po vinárnách, s dvojkou vína a cigárem na rtu," přiznal Tuna v rozhovoru pro web sport.cz.

K běhání se podle svých slov vrátil zhruba ve třiceti, kdy si na dovolené šel zaběhat na pláži s kolegou a kamarádem Pavlem Zunou. "A bylo to fajn. Do té doby mi běhání přišlo nepřirozené, nenormální," doplnil Honza, který šel později opravdu do sebe.

Vsadil se o trenky

Před šesti lety Tuna začal trénovat pod vedením hudebníka Jakuba Bína alias MC Jacoba. Reportér, který se kdysi málokdy hýbal, si nakonec tak zlepšil kondičku, až dokázal zaběhnout půlmaratón a později i maratón.

Jak Honza později přiznal, k výkonům ho motivovala také sázka, kterou se svým trenérem uzavřel. A protože ji vyhrál, mohl pak Jacobovi vymyslet oblečení, které si na sebe musel vzít během závodu v Českých Budějovicích. Vzhledem k tomu, že se Tuna řadí mezi známé vtipálky, určil pro kamaráda klasické trenky.

Nový partner Nely Boudové je přesvědčený, že z něj běhání udělalo lepšího člověka. "Spousta lidí mě teď zastavuje na ulici nebo na akcích a říkají mi, že když viděli výsledky u mě jako u člověka, co nikdy nesportoval a navíc vypadal jako oliheň, tak že začnou taky běhat," uvedl moderátor před časem pro sport.cz.

Kromě toho se Honza Tuna otužuje v ledové vodě a zkusil si bosky vyjít na Sněžku. "Miluju bosoběh. Kdykoliv. Kdekoliv. Kamkoliv. Třeba na vrchol. Zkuste to taky. Tomu pocitu svobody a nespoutanosti se máloco vyrovná," pochvaloval si pak na sociální síti.

Honza sportuje pořád. Před časem se například zúčastnil závodu, který vedl kolem Berounky.